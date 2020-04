Gespann lädt statt 6500 Kilo satte 12 000 Kilo

Um knapp 50 Prozent ist am Donnerstag in Ehingen ein Wagen überladen gewesen. Einer Polizeistreife war das landwirtschaftliche Gespann gegen 9.30 Uhr in Rißtissen aufgefallen.

Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Wagen überladen sein könnte. Der Verdacht bestätigte sich bei einer Kontrolle. Anstatt erlaubten 6500 Kilogramm Zuladung waren auf dem Wagen knapp 12 000 Kilogramm Steine. Der Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Überladene Fahrzeuge sind gefährlich, denn die Fahrzeuge sind nur dann sicher, wenn die Grenzwerte beachtet werden. Darauf sind alle Systeme der Fahrzeuge ausgerichtet. Wer zu viel geladen hat, belastet nicht nur das Gehäuse, sondern bringt auch Fahrwerk und Bremsen an die Grenzen. Dann wird es gefährlich, weshalb hohe Bußgelder drohen.