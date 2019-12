Geschwister begeistern beim Ehinger Weihnachtsmarkt

Der Name des Singvogels passt gut zu den beiden Mädchen aus Andelfingen, die am Samstagabend auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt gesungen haben. Anna-Lena und Leonie Goldammer verfügen über wunderschöne Stimmen, ohne überhaupt je in Gesang ausgebildet worden zu sein. Aber die Musik liegt ihnen wohl im Blut, der Vater spielte lange Jahre beim Heeresmusikkorps.

Anna-Lena (21 Jahre alt, am Piano) und Leonie, 18 Jahre alt, – beide studieren in Konstanz – sind schon zweimal auf dem Ehinger Weihnachtsmarkt aufgetreten. Amerikanische, englische und deutsche Lieder haben sie für ihr Programm gewählt und diese Lieder immer mit einer besonderen Note vorgetragen.

Mit „I wanna go home“ von Michael Bublé begannen sie ihr Programm. „Last Christmas“ hörte sich in der Interpretation der Goldammer-Mädchen lange nicht so kitschig an wie bei anderen Sängern. „Kommt, lasst und anbeten, den König, den Herrn“ war ein altes, eigentlich lateinisches Weihnachtslied. Bei „Feliz navidad“ sangen dann viele Marktbesucher mit, ebenso „Rudi, the rednose reindeer“ und „I am dreaming of a white Christmas“ und „Jingle bells“. Natürlich durfte bei allen Weihnachtsliedern auch nicht die amerikanische Fassung von „Stille Nacht“ fehlen. „Oh du fröhliche“ sangen die beiden Mädchen auf Deutsch und viele Marktbesuche stimmten mit ein.