Geschichtsträchtige Klangwerke

Gerade in diesen Tagen, da die Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung der Menschen untereinander erheblich eingeschränkt sind, empfinden viele das Läuten der Kirchenglocken wieder als ein akustisches Zeichen der Verbundenheit. Deshalb lohnt es sich, einen Blick zurück in die Geschichte dieser Klangwerke zu werfen.

Als Ursprungsland der Glocken gilt China. In Mitteleuropa und im Raum Ehingen sollen bei ihrer Verbreitung iroschottische Mönche und Missionare eine wichtige Rolle gespielt haben. Pirmin (um 670-753), der Gründer des Klosters Reichenau, nennt den Glockenklang in seinen Lebenserinnerungen „Zeichen der Kirchengemeinde“. Im mittelalterlichen Europa wurde der Glockenturm der Gemeindekirche zum geistigen und sozialen Mittelpunkt der Gemeinschaft.

Dabei erfüllten die Glocken eine Reihe unterschiedlicher Funktionen. Sie riefen zum Gottesdienst. Im Dienst der weltlichen Obrigkeit dienten sie der akustischen Zeitanzeige. Als Sturmglocke warnten sie die Bevölkerung vor Feuer und Feind, als Henker-, Schand- oder Armsünderglocke verkündeten sie die Hinrichtung von Missetätern. Uralte magische Eigenschaften, die man mit den Glocken verband, blieben in der Gestalt des Wetterläutens bis in die jüngste Vergangenheit erhalten.

Gerade Letzteres trifft in besonderer Weise auf Ehingen zu, wurde doch 1498 der Heilige Theodul erstmals als Patron eines Altares in der Spitalkapelle belegt und galt seit dem 18. Jahrhundert als Patron der Stadt. Dieser Heilige, Bischof von Sitten in der Schweiz, wurde insbesondere bei schädlichen Naturereignissen wie Überschwemmungen, Hagel und Ähnlichem, angerufen. Der Heiligenlegende nach soll er einen Teufel zum Transport einer Glocke von Rom in sein Heimatbistum gezwungen haben. Kleine Partikel dieser Glocke fügte man dem Metall beim Guss neuer Glocken bei, worauf deren Wirksamkeit zum Schutz vor Naturkatastrophen zurückgeführt wurde.

Gelegentlich kamen auch Stiftungen zu Gunsten des Geläuts einer Kirche vor. So bestimmte ein Mitglied der seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in Ehingen belegten Familie Senflin einen jährlichen Zins, damit „auf ewige Zeiten“ an jedem Samstagabend nach dem Ave Maria alle Glocken von St. Blasius für alle verstorbenen Gläubigen geläutet werden.

Lediglich vor Ostern wurde seit dem Mittelalter aus liturgischen Gründen auf den Gebrauch der Glocken verzichtet. Nach dem Karfreitag wurden für die entsprechenden Signale sogenannte Rätschen aus Holz verwendet. In Ehingen ist ihr Gebrauch spätestens seit Anfang des 18. Jahrhunderts quellenmäßig belegt, da die „Kirchenbuben“, die sie in Gang setzten, für ihre Dienste belohnt wurden und dadurch Ausgaben anfielen.

Für das Läuten der Glocken war der jeweilige Mesner zuständig. Mit David Gernadt wird 1673 erstmals ein Mesner auch namentlich fassbar, der zudem, so der Eintrag im Sterberegister, mehr als 50 Jahre lang sein Amt versehen hatte. Danach stellte die Familie Freudenreich über viele Jahre die Mesner an St. Blasius.

Wegen der lückenhaften Überlieferung ist zunächst nur wenig zu den Glocken der Blasiuskirche selbst bekannt. 1703/04 ist erstmals eine „Sturmglocke“ belegt. 1730/31 wird eine „Frühmessglocke“ erwähnt. Weiterhin befand sich auf dem Turm ein Glockenspiel, von dem jedoch nichts Näheres bekannt ist.

Beim Stadtbrand im Oktober 1749 wurde neben zahlreichen Häusern und Scheuern zwar nicht die Stadtpfarrkirche selbst, aber der Glockenturm vom Feuer erfasst, das wohl durch Funkenflug durch die Schallöffnungen übersprang. Der Turm brannte mit allen Einbauten komplett aus. Am schmerzlichsten war, neben dem Verlust des erwähnten Glockenspiels, auch die Vernichtung aller Glocken.

Unmittelbar nach der Katastrophe setzten, ungeachtet aller anderen Schäden in der Stadt, Bemühungen ein, den Verlust schnellstmöglich zu beheben. So erfolgte bereits Mitte August des nachfolgenden Jahres 1750 der Guss von sieben neuen Glocken durch die ursprünglich aus Lothringen stammenden Glockengießer Nikolaus und Claudius Arnoldt, die zeitweise auch in Dinkelsbühl eine Gießerei führten. Und Ende September nahm auf Wunsch des Magistrats der Abt von Zwiefalten die Weihe der neuen Glocken vor. Nach Ausweis der Stadtrechnung wurden bei der „benedicierung (Weihe) der allhiesigen 7 newen glockhen“ fast 172 Gulden verzehrt. Im Dezember kamen sie, darunter die neue„Grosse od[er] Sturmglockhe“, in den Glockenstuhl.

Nicht vom Brand 1749 betroffen war der Dachreiter auf dem Chor. Für diesen war um 1708 das sogenannte „Totenglöcklein“ angeschafft worden, wofür einem Ulmer Glockengießer 1709/10 noch fast 41 Gulden bezahlt werden mussten.

1758 erhielt die Kirche eine neue, zusätzliche Glocke, auch als Wetterglocke bekannt, die dem hl. Theodul geweiht war. Die Ulmer Glockengießer Gottlieb Korn (1692-1763) und Carl Christoph Frauenlob (1708-1781) waren mit dem Guss betraut worden und erhielten für ihre Arbeit fast 109 Gulden aus der Spitalkasse. Auch diese Glocke fand ihren Platz im Dachreiter, der damals neu aufgesetzt wurde. Gleichfalls hier befand sich das bereits 1591 gegossene „Henkersglöcklein“, das bei Hinrichtungen geläutet wurde.

Einschneidende Veränderungen erfuhr das Geläut der Stadtpfarrkirche im Verlauf des letzten Jahrhunderts. Am 8. Februar 1942 mussten von St. Blasius alle Glocken mit Ausnahme des Theodulglöckleins für Kriegszwecke abgeliefert werden. Damals waren immerhin noch fünf Glocken aus dem 1750 entstandenen Geläut vorhanden. Eine weitere, die größte, hatte Karl Daniel Schmeltz von Biberach (1765-1833) wohl nach einem Schaden 1833 umgegossen.

Als am 9. Februar 1948 insgesamt neun Ehinger Glocken, die noch nicht eingeschmolzen waren, zurückkamen, ließen sich drei davon der Blasiuskirche zuordnen. Es handelte sich um die drei 1750 gegossenen Glocken, die auch heute noch erhalten sind.

Ende 1955 erhielt dann auch der Dachreiter auf dem Chor wieder seine Glocken. Zunächst fand hier das Theodulglöckchen, das nach dem Krieg unversehrt auf dem Dachboden gefunden worden war, einen Platz. Es wird als Wetterglocke bei schweren Gewittern und beim Wettersegen geläutet. Das Henkersglöckchen von 1591 wies einen Sprung auf und war daher unbrauchbar. An seine Stelle trat nun ein neues „Zügenglöckchen“, das geläutet wird, wenn ein Sterbender in den letzten Zügen liegt. Die dritte Stelle nahm ein neu gegossenes Taufglöckchen ein.

1961 wurde aus Anlass der 1000-Jahrfeier der Erstnennung Ehingens das Geläut der Kirchen in der Stadt durch insgesamt drei Glocken ergänzt. Alle entstanden bei der seinerzeit noch in Heilbronn ansässigen Glockengießerei Bachert. Zwei waren für die Stadtpfarrkirche bestimmt. Die größte, sie ist dem Hl. Geist geweiht, hat einen Durchmesser von 1,60 Meter und wiegt 47 Zentner. Als Schmuck ist eine den Hl. Geist symbolisierende Taube mit Kreuz über der Silhouette der Stadtpfarrkirche angebracht.

Als Ersatz für die alte „Sturmglocke“ war eine weitere Glocke zu Ehren der „Heiligsten Dreifaltigkeit“ gedacht. Die feierliche Weihe der neuen Glocken erfolgte im Juni 1961. Bleibt zu hoffen, dass der Fortschritt der Renovierungsarbeiten in St. Blasius bald auch das Läuten der Glocken der Stadtpfarrkirche wieder möglich macht.