Geschichten des Ehingers Franz Mayer berühren beim Frauenfrühstück

Zwei äußerst amüsante Stunden haben 60 Frauen am Dienstag im Franziskanerkloster bei dem von Renate Müller organisierten Frauenfrühstück erlebt. Gabi Ender las schwäbische Geschichten aus dem von ihrem Vater Franz Mayer verfassten Buch „von ällem ebbes“ .

„Schwäbische Mundart zum Schmunzeln und Nachdenken“ hat der am 16. November des vergangenen Jahres im Alter von 79 Jahren gestorbene Autor darin verarbeitet. Bodenständige Lebenserfahrung hat der in Ehingen geborene und seit 1958 in Allmendingen lebende Bodenleger in dem ein Jahr vor seinem Tod publizierten Werk komprimiert.

Als Unterstädter hat sich Franz Mayer bezeichnet. Seine Erinnerungen reichen in die Zeit zurück, als die Ehinger Unterstadt noch mit Einzelhandelsgeschäften, Gewerbebetrieben und Wirtshäusern belebt war. Aber auch die Befindlichkeiten des fortgeschrittenen Alters finden bei Franz Mayer adäquaten Ausdruck. Der Schwabe in seiner Hingegebenheit an das durch die Umstände verschriebene Leben spricht aus seinen Worten. Man erlebt darin die Bescheidenheit eines Menschen, dessen geistiger Horizont durchaus über die Begrenztheit der eigenen Existenz hinausreicht.

„A guads Essa, a Glas Wei ond Zeit zom Leasa“ umschreibt Franz Mayer das kleine Glück des den Zwängen des Berufsalltags enthobenen Seniors und trifft damit, was auch die Teilnehmerinnen am Frauenfrühstück bewegt. Auch wenn sich deren Wünsche gelegentlich auf Kaffeeplausch und Schwarzwälder Kirschtorte richten, ist es doch auch ihr Leben, was sich in den schwäbischen Geschichten und Gedichten abspielt, einschließlich aller medizinvorsorglich gemilderten Beeinträchtigungen. Da war es kein Wunder, dass sie sich in der Pause zum Signieren der erworbenen Exemplare um die Tochter des Autors scharten. „Es war von Anfang bis Ende hervorragend“, fand Renate Müller. Zum Gesang altvertrauter Volkslieder animierten Heidi Allmendinger, Hannemie Mantz und Waltraud Steeb.