Gerd Stehle ist neuer Lions-Distrikt-Governor

Der Lions-Club Ehingen/Alb-Donau hat mit einem Empfang im Clublokal Hirsch in Ehingen-Kirchen die Ernennung von Dr. Gerd Stehle zum Governor des Lions Distrikts Süd-Mitte gefeiert. Dies geht aus einer Pressemeldung des Clubs hervor. Stehle wurde vom Clubpräsidenten Matthias Rimmele und vielen Lionsfreunden empfangen. Nach Mitteilung des Lion-Clubs besteht der Distrikt Süd-Mitte aktuell aus 96 Lions Clubs mit 3486 aktiven Mitgliedern und umfasst den württembergischen Teil von Tauberbischofsheim bis Wangen im Allgäu und von Leonberg bis Schwäbisch Gmünd. Der Distrikt ist einer von 19 Distrikten in Deutschland mit über 1500 Clubs und mehr als 50 000 Mitgliedern. Lions International ist eine der größten gemeinnützigen Club-Organisationen mit über 1,3 Millionen Mitgliedern weltweit.

Unter dem Motto „We Serve“ - wir dienen - helfen Lions uneigennützig weltweit überall da, wo Not ist. So wurden bei der Hochwasser Katastrophe im Ahrtal 3.5 Millionen Euro innerhalb weniger Wochen bei der Stiftung der deutschen Lions (SDL) gesammelt.

Auch bei der Ukraine Hilfe sind die Lions wieder mit dabei und haben inzwischen 2.5 Million Euro für humanitäre Projekte gesammelt. Für die Menschen in der Ukraine haben viele Lions persönlich mit angepackt, zahllose Hilfspakete mit dringend benötigten Alltagsgegenständen und medizinischem Bedarf verschickt, Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen überführt, geflüchtete Menschen willkommen geheißen.

Nach Angaben des Clubs engagieren sich die Mitglieder ehrenamtlich auch bei vielen Kinder- und Jugendprojekten, wie Kindergarten plus, Klasse 2000 und Lions Quest - Programme, die die Lebenskompetenz der Jugendlichen stärken sollen.

In Ehingen gibt es zwei aktive Lions Clubs: den Lions Ehingen /Alb-Donau, der bekannt ist für das jährliche Benefizkonzert des Heeresmusikkorps in der Lindenhalle, den Ehinger Lions Weihnachtsmarkt und das kleine Kunstkabinett. Der Lions Club Munderkingen-Ehingen richtet beispielsweise das Entenrennen auf der Schmiech aus und den Weihnachtsmarkt in Munderkingen. Beide Clubs arbeiten auch zusammen und unterstützen seit vielen Jahren gemeinsam die Typisierungsaktion an der Kaufmännischen Schule, um mögliche Knochenmarksspender für an Leukämie erkrankte zu finden.

Die eingeworbenen Spenden der Lions Clubs werden etwa zur Hälfte für lokale Projekte verwandt, wie zur Unterstützung der Tafeln, für die Migranten, für den Kinderschutzbund oder für Kindergarten-, und Schulprojekte oder auch zur Unterstützung in Not geratener Mitbürger. Die zweite Hälfte wird national und international bei den großen Lions Hilfsprojekten eingesetzt.

Gerd Stehle ist als Governor zuständig für die Koordination der vielfältigen, sozialen und kulturellen Aktivitäten der Lions Clubs im Distrikt, insbesondere wenn sie über die rein lokalen Aktivitäten der einzelnen Clubs hinausgehen und einen regionalen, nationalen oder internationalen Bezug haben.

Als persönliches Projekt zur Umsetzung im Distrikt hat Gerd Stehle, der von Beruf Internist war, das Thema „Leben retten – Kampf gegen den plötzlichen Herztod“ gewählt. Eine Initiative, bei der möglichst viele Lions sich im Distrikt in der ersten Hilfe, insbesondere in der Laienreanimation schulen werden.

Unter seinem persönlichen Motto „Einer für alle, alle für einen“ will Gerd Stehle die erfolgreiche Arbeit im Distrikt Süd-Mitte fortsetzen und freut sich auf die vielfältigen Herausforderungen seines Amts. Übrigens dauert die Amtszeit bei Lions immer ein Jahr von Juli bis Juni, und im Juli 2023 steht dann wiederum ein neuer Governor aus einem andern Club bereit.