Generationenwechsel beim Unternehmen Brotbeck

Im Rahmen der 50-Jahr-Feier des Ehinger Bauunternehmens Brotbeck hat das Ehepaar Katrin und Siegfried Brotbeck vor rund 300 Gästen den Generationenwechsel eingeläutet. Die beiden Söhne Simon und Jonas Brotbeck, die bereits in der elterlichen Firma arbeiten, werden zum Jahresende die Firmenleitung übernehmen.

Seit dem 1. April 1968 gibt es in Ehingen die Firma Brotbeck, die damals von Josef Brotbeck bei der Handwerkskammer als Bauunternehmen eingetragen wurde. Schon davor aber arbeitete Josefs Vater Anton Brotbeck als Maurer – das Baugewerbe hat bei der Familie eine große Tradition. 1974 baute die Firma in der Berkacher Straße ein Lager, das 1981 um eine Halle erweitert wurde. Der größte Schritt in der Firmengeschichte war allerdings der Neubau im Jahr 2000 am jetzigen Standort Heisenbergstraße im Industriegebiet Münsinger Straße Nord in Ehingen.

Im Jahr 1986 machte der jetzige Firmenchef Siegfried Brotbeck seinen Meister und führt seit 1995 mit seiner Frau Katrin das Unternehmen mit seinen rund 70 Mitarbeitern. „Das Baugewerbe ist derzeit sehr auskömmlich, die Geschäfte laufen gut“, erklärte Siegfried Brotbeck der Festgesellschaft, darunter viele Kunden, Ehinger Stadträte, Oberbürgermeister Alexander Baumann, Landrat Heiner Scheffold und der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel sowie Freunde und Geschäftspartner des Ehinger Unternehmens.

Dass es auch schon andere Zeiten im Baugewerbe gegeben hat, machte Siegfried Brotbeck deutlich: „Als ich 1995 das Geschäft übernommen habe, musste wir gleich mit zwei Bauträger-Insolvenzen kämpfen.“

Heute sieht laut Siegfried Brotbeck die Bauwelt anders aus. Namhafte Ehinger Kunden wie Liebherr, Tries, Eloxal, Sappi, Donau-Iller Bank oder die Krankenhaus GmbH arbeiten mit der Firma Brotbeck zusammen, auch Bauunternehmen wie Gapp oder Casanova sind Partner.

„Nun bin ich 56 Jahre alt und werde am Ende des Jahres das Unternehmen an meine beiden Söhne Simon und Jonas übergeben. Beide haben gezeigt, dass sie die Firma leiten können“, betonte Siegfried Brotbeck. Bereits im Jahr 2007 machte Simon Brotbeck seine Diplomarbeit, Sohn Jonas schloss 2013 seinen Bachelor ab, machte davor aber bereits eine Lehre als Maurer im eigenen Unternehmen. „So ganz werden meine Frau und ich aber nicht in den Ruhestand gehen. Wir werden weiterhin das Bauträgergeschäft machen“, so Brotbeck weiter.

Das wiederum hörte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann gerne, schließlich ist die Firma Brotbeck seit Jahren im Ehinger Wohnungsbau aktiv. „Die Firma Brotbeck ist für uns als städtischer Auftraggeber immer ein verlässlicher Partner. Zudem hat die Firma als Bauträger immer einen guten Blick auf die Stadt, was das neue Objekt an der Lindenstraße, Ecke Webergasse beweist. Zudem ist Katrin Brotbeck seit fast 20 Jahren als Ehinger Stadträtin aktiv und hat sich in dieser Zeit immer stark für das Handwerk und die Stadt eingesetzt“, erklärte Baumann den Festgästen. Auch Sohn Jonas, so der OB, bringe sich stark bei der TSG Ehingen ein. „Früher als Spieler der ersten Mannschaft“, sagte Baumann und lud abschließend die komplette Firma zu einer Stadtführung durch Ehingen ein.

Weiterhin eng mit der Firma zusammenarbeiten werden auch Tochter Jana und ihr Mann Michael Weberruss mit ihrem Architekturbüro.

Alexander Roller von der Bau-Innung, der die Firma seit 44 Jahren angehört, sprach von einem kontinuierlichen jährlichen Wachstum von 15 Prozent. Zu den rund 70 Mitarbeitern gehören aktuell auch neun Auszubildende, darunter drei Flüchtlinge. Zum Schluss des offiziellen Teils wurden noch langjährige Mitarbeiter der Firma ausgezeichnet, darunter aucc Mitarbeiter der ehemaligen Firma Freudigmann, deren Hochbau Brotbeck im Jahr 2003 übernommen hatte.