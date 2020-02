Generalprobe für Landes- und Regionenligisten

Eine Woche vor Beginn der Punkterunde testen die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim und der TSG Altheim am Samstag, 29. Februar, ihre Form. Auch die Regionenligisten, die ebenfalls in einer Woche wieder um Punkte kämpfen, tragen noch Vorbereitungsspiele aus.

Landesligist Granheim empfängt am Samstag um 13 Uhr den Verbandsligisten FV Bellenberg auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein in Ehingen. Beide Teams treffen nicht zum ersten Mal in dieser Saison aufeinander, unter anderem im WFV-Pokal im Sommer; damals siegte der SVG. Gegen ein Team aus der anderen Landesliga-Staffel spielt Altheim am Samstag, die Partie beim SV Wendlingen ebenfalls auf Kunstrasen beginnt um 15 Uhr.

Von den Regionenligisten aus dem Raum Ehingen ist die SG Öpfingen am Sonntag, 1. März, 12.30 Uhr, beim ligagleichen TSV Warthausen zu Gast. Die SGM Munderkingen/Griesingen spielt am Sonntag, 11 Uhr, beim Bezirksligisten SV Unlingen, die SG Dettingen empfängt am Samstag, 14 Uhr, die in der Bezirksliga Riß spielende SGM Baltringen/Schemmerhofen.