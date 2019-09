Gemeinsames Qigong üben unter freiem Himmel

Der sonnige und milde Freitagabend hat am Bolzplatz in Ehingen beste Bedingungen zum Qigong üben unter freiem Himmel geboten. Qigong-Lehrerin Sylvia Cittlau trainierte mit mehr als 30 Frauen und brachte ihnen die heilsame Wirkung der Lebensenergie durch deren beharrliches Pflegen nahe.

Qigong ist ein moderner chinesischer Begriff für eine Vielfalt von Traditionen des kunstvollen Umgangs mit Qi, der Lebensenergie beziehungsweise Vitalität, wobei „Gong“ das beharrliche Üben bedeutet. Wissenschaftliche Studien haben die heilsame Wirkung von Qigong nachgewiesen. Die Übungen wirken harmonisierend auf das vegetative Nervensystem, senken den Blutdruck, stärken die Immunabwehr und regulieren die Stresshormone. Dabei werden beim achtsamen Spüren und Wahrnehmen im gegenwärtigen Augenblick die enge Verbundenheit von Körper und Geist berücksichtigt. Unter kundiger Anleitung der Ehinger Qigong-Lehrerin Sylvia Cittlau machten sich die Teilnehmerinnen vom Teenager- bis ins Rentenalter zunächst durch Klopfen auf Bizeps und Unterarm warm.

Sie klopften Rücken und Po frei, bis hinunter zu den Oberschenkeln. Den Bauch- und Brustbereich beklopften sie mit den Fingern und der flachen Hand, was atmungsfördernd und erkältungsvorbeugend wirkt. „In der Ruhe liegt die Kraft“, sagte Cittlau, die das Abklopfen auch für den Abend empfahl, gemeinsam mit einem warmen Tee.

Bei angehender Demenz und als Konzentrationsübungen seien Fingerübungen gut, die sie mit den Teilnehmerinnen praktizierte, Daumen auf Zeigefinger, mit der anderen Hand auf Ringfinger, und das bei jeder Hand im Wechsel. „Wenn die Finger schwächeln, schwächelt der Geist“ (Immanuel Kant). „Die Übung geht auch vor der Glotze. Es werden Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften aufgebaut“, ergänzte Cittlau.

„Alle Qigong-Übungen schaffen Verbindungen zwischen Körper und Seele und damit Harmonie“, sagte die seit 25 Jahren praktizierende Lehrerin weiter. „Augen schließen und Reinspüren, die Bewegungsabläufe werden beim Qigong sukzessive langsamer, der Blutdruck sinkt.“ Auch machte sie deutlich, dass man beim Qigong nichts falsch machen kann, „es hat nur eine andere Qualität“. Am Akupunkturpunkt an den Handflächen könne man Energie aufnehmen und abgeben, das Händeschütteln könne daher wohltuend oder ätzend sein, weshalb man sich in Asien nie die Hand gibt.

Da nur vier Teilnehmerinnen keine Rückenschmerzen hatten, empfahl Cittlau „Händereiben und dann den Rücken massieren“. Dass dies auch im Stehen geht, zeigten ihre Übungen, sogar in der Dusche lässt es sich praktizieren. Es folgten Augenmassagen für mehr Tränenflüssigkeit und Übungen gegen Ohrgeräusche.

75 Minuten hielten alle durch. Wer es nachmachen möchte, kann am Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr die nächste Einheit am Bolzplatz besuchen oder sich zu dem elf Sitzungen umfassenden Kurs anmelden, der am 17. September in der Qigong-Schule in der Lindenstraße 58 in Ehingen beginnt.