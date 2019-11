Gemeinsames Bewegen beim Kinderturnen

Beim dritten öffentlichen Kinderturnen in der Sporthalle konnte des SC Berg am Sonntagnachmittag über 50 teilnehmende Kinder begrüßen. Sie waren unter dem Motto „kommt vorbei und macht mit“ auch aus Dettingen und Kirchbierlingen angereist, alle zwischen dreieinhalb und sechs Jahre alt, und sie hatten offensichtlich Spaß an der Bewegung an über einem Dutzend Sportgeräten.

Der SC Berg hat sich mit einer die Sporthalle ausfüllenden ansprechenden Bewegungslandschaft heuer zum dritten Mal am Tag des Kinderturnens beteiligt. Übungsleiterin „Kinderturnen“ Heike Hummel und Abteilungsleiterin „Kindersport“ Anita Speigel waren mit der Resonanz mehr als zufrieden, denn über 50 Kinder aus Berg, Dettingen und Kirchbierlingen nutzten ohne Gedrängel die über ein Dutzend aufgebauten Sportgeräte. Die Kinder konnten sich austoben und alles machen in den Bereichen Springen, Fangspiele, Ballspiele, Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen.

„Der Tag des Kinderturnens des Schwäbischen Turner-Bundes ist ein zentraler Bestandteil der bundesweiten Offensive Kinderturnen des Deutschen Turner-Bundes, die jährlich am zweiten Novemberwochenende stattfindet“, sagt Anita Speigel und berichtet weiter: „Mit unserem heutigen Angebot wollen wir auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Kinderturnens aufmerksam machen.“ Heike Hummel ergänzt: „Jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr treffe ich mich hier in der Halle mit derzeit 23 Kindern zum Kinderturnen. Ebenso wie hier steht auch dort immer der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund. Dann sind wir oft auch mit Musik zu Gange. Vielleicht gibt es bald sogar zwei Gruppen.“

Sie freute sich, dass die Eltern ihrer Sportkinder und weitere Mitglieder des SC Berg für den geselligen Teil des Kinderturnens, der im Vorraum der Halle stattfand, Kuchen gebacken hatten. „Insgesamt tragen rund 15 Helferinnen und Helfer zum Gelingen des heutigen Kinderturnens bei, und es klappt alles prima“, zog Heike Hummel ein Fazit und drückte ihren Dank aus.