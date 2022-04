Gemeinsam stark für die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kirchengemeinderatswahlen mitten in der Pandemie, der gemeinsame Neubeginn der Neugewählten in herausfordernden Zeiten, die vielfältigen anstehenden Aufgaben in der Vakanz haben die neun Kirchengemeinden fester zusammengeschweißt. Vieles wurde miteinander diskutiert und ausprobiert. In der Trauerpastoral, der gemeinsamen Erstkommunion- und Firmvorbereitung haben alle schon länger Erfahrungen gesammelt. Nun wurden diese Erfahrungen in einer Kooperationsvereinbarung niedergeschrieben und ergänzt.

„Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam beraten und Entscheidungen treffen,“ sagt P. Alfred Tönnis, der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bussen. Und so hat er alle Kirchengemeinderät:innen Anfang April zu einem Klausurwochenende nach Dieterskirch eingeladen. Da wurde ausgetauscht, beraten, Probleme und Fragen geteilt und Ideen für die Zukunft besprochen. „Es ist nötig, über den Tellerrand hinaus zu schauen,“ erklärt eine Kirchengemeinderätin. „Uns ist wichtig, dass auch die Besonderheiten und die Eigenräume jeder Kirchengemeinde erhalten bleiben,“ ergänzt eine andere bei der Abschlussrunde. Da waren sich alle schnell einig, dass in dem „Garten der Seelsorgeeinheit“ viele und unterschiedliche Blumen blühen und gedeihen können und sollen. Neben den pastoralen Gemeinsamkeiten gibt es auch verwaltungstechnisch eine Entlastung. Es wurden neue Strukturen beschlossen, die beispielsweise die Abrechnung erleichtern und vieles andere vereinfachen. Der gemeinsame Kirchenpfleger ist ein gutes Beispiel dafür. Dem konnten bereits im vergangenen Jahr alle Kirchengemeinden zustimmen. Beschlossen wurde diese 100%-Stelle in diesem Jahr. Spätestens am 1. Januar 2023 wird er seine Arbeit aufnehmen.

Am Montag, 25. April wurde dann nach Zustimmung aller Gremien die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Inzwischen hat auch schon der neugewählte Dekan des Dekanates Biberach, Pfr. Stefan Ruf, der Kooperationsvereinbarung zugestimmt, die damit auch in Kraft tritt. „Ich freue mich sehr darüber,“ sagt P. Alfred, „denn damit bündeln wir unsere Kräfte und Stärken und drücken unsere Vielfalt aus. Mein Dank gilt auch dem früheren Pastoralteam mit dem damaligen Administrator Pfr. Uwe Grau. Sie haben diesen Prozess zusammen mit den Gewählten Vorsitzenden und Kirchengemeinderät:innen auf den Weg gebracht haben.“