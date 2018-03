Gemeinderat Griesingen verabschiedet Haushalt 2018

Der Gemeinderat Griesingen hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 einstimmig verabschiedet. Insgesamt weist der Haushaltsplan ein Gesamtvolumen von rund 2,7 Millionen Euro aus. Zirka 2,2 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, eine weitere halbe Millionen findet sich im Vermögenshaushalt der Gemeinde Griesingen.

Nach dem Hans-Martin Mayer, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Ehingen, den Haushaltsplan in groben Zügen den Ratsmitgliedern noch einmal vorstellte (die erste Lesung des Haushalts fand während der vergangenen Gemeinderatssitzung Ende Januar statt) folgten diese dem Vorschlag von Bürgermeister Oliver Klumpp und stimmten der vorliegenden Version des Haushaltes für das Jahr 2018 einstimmig zu. Mit einem Volumen von 2,7 Millionen Euro fällt der Haushalt rund 1,6 Millionen Euro niedriger aus, als er dies noch im Jahr 2017 tat. Grund für den Rückgang ist der abgeschlossene Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses, der im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr zu Buche schlage, unterstrich Bürgermeister Klumpp während der Sitzung am Donnerstagabend im Griesinger Rathaus.

Rund 2,2 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, der die klassischen Posten wie Personal- oder Unterhaltskosten beinhaltet. Rund eine halbe Millionen Euro will die Gemeinde in diesem Jahr investieren, unter anderem soll ein behindertengerechter Weg auf dem Friedhof angelegt werden und auch die Kosten für den geplanten Bolzplatz fallen etwas höher aus, als dies ursprünglich geplant war. Dies liegt unter anderem an einem Zaun, der um den Bolzplatz gebaut werden muss (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Weitere rund 50 000 Euro werden in die Anschaffung eines neuen Mannschaftswagens für die Feuerwehr investiert und die Sanierung der Straßenbeleuchtung samt Neusetzung von Laternen schlagen mit runden 71 000 Euro zu Buche. Weitere 220 000 Euro muss Griesingen im laufenden Geschäftsjahr in die Infrastruktur des Breitbandausbaus(Backbone-Netz) investieren.

Des weiteren teilte Bürgermeister Klumpp während der Sitzung die aktuelle Einwohnerzahl Griesingens zum Stichtag 31. März 2017 mit. Zum Stichtag lebten 1025 Personen, davon 523 männliche und 502 weibliche, auf dem Gebiet der Gemeinde Griesingen. Außerdem fragen die Griesinger Ministranten beim Gremium an, ob sie eine Unterstützung für die Kosten der Wallfahrt nach Rom im August erhalten könnten. Bürgermeister Klumpp will versuchen einen Weg zu finden, um dies möglich zu machen, da die Ministrantenarbeit auch eine sehr wichtige Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde darstelle. Da der Haushalt bereits verabschiedet ist, konnte kein entsprechender Betrag mehr in das Zahlenwerk eingestellt werden. Klumpp versprach trotzdem, alles mögliche zu tun, damit diesem wichtigen Anliegen Rechnung getragen werden kann.