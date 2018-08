Gemeinder schließt sich der TSG an

Fußball-Bezirksligist TSG Ehingen kann auch nach dem Start in die Saison noch einen durchaus prominenten Neuzugang vermelden. Der 25-jährige Dominik Gemeinder, zuletzt in Diensten des SSV Ehingen-Süd, schließt sich nach fast zweijähriger Verletzungspause der TSG Ehingen an. „Er hat seit Beginn der Vorbereitung bei uns mittrainiert. Dominik hat eine unglaubliche Qualität und wird uns sicher weiterhelfen. Er ist eine absolute Verstärkung für uns“, sagt TSG-Fußballchef Michael Schleicher. Gemeinder wird sich bei der TSG Ehingen wohl im defensiven Mittelfeld einfinden, wobei Schleicher erklärt: „Er kann vom Innenverteidiger bis Stürmer alles spielen.“ Erfahrung, aber wenig Spielpraxis in den den vergangenen Jahren bringt Gemeinder mit: Vor seinem Wechsel 2015 nach Kirchbierlingen war er Stammkraft beim FV Olympia Laupheim in der Landes- und Verbandsliga, musste aber in seiner letzten Saison in Laupheim wegen einer Verletzung länger pausieren. Für den SSV Ehingen-Süd kam Gemeinder in seiner ersten Saison auf rund ein Dutzend Einsätze, ehe ihn erneut eine Verletzung zum Zuschauen zwang. Diesmal für längere Zeit, im Landesliga-Meisterjahr dess SSV und in dessen erster Verbandsliga-Saison bestritt er kein Spiel.