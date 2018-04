Gelungenes Turnier am Ehinger Stoffelberg

Die Leiterin des Voltigier-Turniers, Andrea Schlecker, blickt zufrieden auf eine gelungene, unfallfreie Veranstaltung zurück: „Mich freut besonders, dass Publikum und Richter viele Gruppen und Einzelvoltigierer auf sehr hohem Niveau zu sehen bekamen.“ Knapp 150 Voltigiererinnen und Voltigierer aus 15 verschiedenen süddeutschen Vereinen gingen in elf Wettbewerben und Prüfungen an den Start. Viele kündigten bereits an, auch im kommenden Jahr wieder anreisen zu wollen.

Die PSF Munderkingen brachten gleich drei Siegerinnen mit, die Einzelvoltigiererinnen Emma Jahrmann (Klasse E), Carolin Saum (Klasse L) und Elisabeth Sieben (Klasse M). Die Teams des gastgebenden Vereins freuten sich über gute Leistungen im Schritt- und im Galopp-Schritt-Wettbewerb. Erstmals mit dabei war auch das Nachwuchspferd des RFV Ehingen, Lucky Luke, der mit den erfahrenen Konkurrenten hervorragend mithalten konnte.

Marie Prang sammelte die ersten wichtigen Punkte für die Kreismeisterschaft des PSK Alb-Donau, als Gewinnerin des Galopp-Schritt Einzelwettbewerbes. Die Publikumslieblinge kamen in diesem Jahr aus dem RF Burghöfle, die Doppelvoltigierer Janina Ludwig und Simon Reber lieferten eine anspruchsvolle Kür, die zum Träumen einlud. Unter dem Thema „Tribute von Panem“ siegte die Gruppe des RFV Wiblingen in der Klasse M. Begleitet von der eindrucksvollen Musik aus der Filmreihe turnten die acht jungen Frauen knapp unter der Decke. Schon zuvor hatte sich das Team nach der Höhe der Halle erkundigt, da ihre Übungen eine Höhe von über 4,50 Meter erreichen können. Gerichtet wurde das Turnier von Oliver Petter, Ingrid Hofer und Kirstin Rösch.