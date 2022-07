Gelungenes Sommerfest in Nasgenstadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 2. Juli fand bei bestem Wetter und sommerlichen Temperaturen das erste Sommerfest des SC Nasgenstadt in und an der Alten Schule in Nasgenstadt statt. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und viele fleißige Helfer versorgten die Gäste mit kühlen Getränken und Leckereien vom Grill. Unterstützung hatte der SC Nasgenstadt von den Ministranten der kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul Nasgenstadt, die das Sommerfest des Vereins mit Kaffee und Kuchen unterstützen.

Ein Highlight des Tages war die spontane Musikeinlage einer Gruppe Wanderer, die auf dem Ehinger Bierwanderweg unterwegs war und in Nasgenstadt Halt machte. Die musikalischen Wanderer unterhielten die Sommerfestbesucher mit altbekannten Liedern und viele ließen sich zum Mitsingen animieren. Zahlreiche Gäste ließen den lauen Abend bei gemütlichem Beisammensein ausklingen.

Die Verantwortlichen freuen sich auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. So soll das Fest vor allem einen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leisten. Die Vorstandschaft hatte sich in diesem Jahr entschieden, nicht mehr an der Ehinger Kirbe teilzunehmen, sondern lieber im Ortskern ein Fest im kleineren Rahmen zu veranstalten. Für einen kleinen Verein wie den SC Nasgenstadt bedeutet eine Veranstaltung in der Größenordnung der Ehinger Kirbe sehr viele Arbeitsstunden und freiwillige Helfer. So wurde entschieden lieber zwei kleinere Veranstaltungen abzuhalten. Im Herbst soll dann eine Wiederholung des sehr erfolgreichen Schlachtfests folgen.