Gelungener Saisonauftakt: TSG-Handballerinnen im Pokal weiter

Die Handballerinnen der TSG Ehingen sind in die zweite Runde des Bezirkspokals eingezogen. Die TSG setzte sich in der ersten Runde beim Bezirksklasse-Konkurrenten SC Lehr III mit 22:14 (9:5) durch.

Nach vorsichtigem Start und mit einer nachvollziehbaren Nervosität kam man über ein 3:3 zunächst langsam ins Spiel. Durch das nun konsequentere Ausnutzen der Torchancen und ein variables Angriffsspiel ging es mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause; Stand: 9:5 für Ehingen. Die Ausfälle von Svenja Geiselhardt (grippaler Infekt, konnte noch nicht wieder mitspielen), Anna Raimondo (Muskelfaserriss) und Katharina Prang (Erkältung, geschont in der zweiten Halbzeit) wurde in der zweiten Halbzeit mehr als kompensiert. Durch eine starke Abwehrleistung und schnellen Tempohandball zog die TSG im weiteren Spielverlauf davon und zeigte bis zum Endstand von 22:14 eine geschlossene Mannschaftsleistung. Mit Kreisläuferin Catharina Rieger hat sich neben Lea Przywara und Hannah Prang, die bereits in der vergangenen Saison für die „Erste“ aufgelaufen sind, eine weitere A-Jugendliche bestens im Frauen-Team integriert. Das Team von Trainer Jürgen Prang und Heinz Binnig hatte zudem in den beiden Torhüterinnen Veronika Prang und Meta Rettenberger immer einen verlässlichen Rückhalt.

In der Hoffnung, dass die wegen Krankheit ausgefallenen oder geschonten Spielerinnen wieder fit sind, startet die TSG Ehingen am Samsag, 22. September, 18 Uhr, gegen den Aufsteiger HCL Vogt in die neue Bezirksklasse-Saison.