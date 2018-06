Geldtaschen im Auto locken Dieb an

Geldmappen im Innenraum eines Autos haben am Donnerstag in Ehingen einen Dieb angelockt. Er versuchte, den Wagen aufzubrechen, was ihm glücklicherweise nicht gelang.

Am Morgen hatte ein Autofahrer seinen Wagen an der Dr.-Hans-Liebherr-Straße geparkt. Entgegen des Rates der Polizei, keine Wertsachen zurückzulassen, ließ er Geldmappen im Fußraum liegen. Diese entdeckte ein Unbekannter und versuchte mit Gewalt, die Autotüren zu öffnen. Das gelang dem Täter nicht, möglicherweise wurde er gestört. Zurück blieb ein Schaden von rund 800 Euro. Das Polizeirevier Ehingen sucht nun nach dem gescheiterten Dieb.