Geldsegen für Ehinger Schulen

Mit zwei dicken Schecks im Gepäck hat Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann am Dienstag das Ehinger Rathaus besucht. Wie berichtet, erhält die Stadt Ehingen für ihr Sanierungsprogramm der Schulen insgesamt 4,5 Millionen Euro an Fördergeldern, 1,6 Millionen Euro fließen in die Realschule, 2,9 Millionen Euro werden für das Johann-Vanotti-Gymnasium verwendet.

Dass Ehingen mit 4,5 Millionen Euro viel Geld zur Sanierung der Realschule und des Johann-Vanotti-Gymnasiums bekommt, stand schon vor den Sommerferien fest. Nun aber hat sich Kultusministerin Susanne Eisenmann auf den Weg nach Ehingen gemacht, um die Förderbescheide direkt an Oberbürgermeister Alexander Baumann zu übergeben. „Ehingen ist eine klassische Schulstadt. Täglich gehen 7000 Schüler in Ehingen zur Schule, 3500 davon in Schulen der Stadt Ehingen, weitere 3500 in Schulen des Landkreises“, erklärt Baumann und nennt weitere Zahlen, die der Ministerin die Dimensionen der Großen Kreisstadt verdeutlichen. „Rund 26 000 Menschen wohnen in Ehingen, 16 000 in der Kernstadt, weitere 10 000 in den 17 Teilorten. Damit ist Ehingen die flächengrößte Große Kreisstadt in ganz Baden-Württemberg“, so Baumann.

Deswegen würden auch die beiden Schulen, für die die Fördergelder vorgesehen sind, weit in die Region hinaus strahlen. „Schulen stehen bei uns schon lange im Fokus. Deswegen habe ich bei meinem Amtsantritt auch das neue Dezernat Bildung, Jugend und Soziales geschaffen und den Schwerpunkt unserer Arbeit darauf gelegt. Und ich bin froh, dass wir mit unserem Bürgermeister Sebastian Wolf eine kompetente Person haben, die das hervorragend meistert“, lobte Baumann seinen Stellvertreter. Dass in Ehingen die Schulgebäude umfassend saniert werden müssen, liege laut Baumann auch daran, dass viele Gebäude in den 50er- und 60er-Jahren gebaut worden sind. „Und jetzt bin ich froh, dass wir mit unserem Sanierungskonzept auch die Zuschussmittel erhalten“, so Alexander Baumann.

Das sieht auch Kultusministerin Susanne Eisenmann so. „Bildung ist Zukunft. Die Frage ist nur, wie das gelebt wird. Und hier in Ehingen wird das sehr gut gelebt. Und wir in Baden-Württemberg investieren jeden fünften Euro in die Bildung. Und ich bin dankbar dafür, dass auch sie als Kommune Geld in die Hand nehmen.“ Und das tut Ehingen auch. Denn während das Land die aktuelle Sanierung des Johann-Vanotti-Gymnasiums mit 2,9 Millionen Euro fördert, fließt der Rest der knapp fünf Millionen Euro teuren Sanierung aus dem Stadtsäckel in die Schule. Bei der Realschule kommen von 3,5 Millionen Investitionssumme 1,6 Millionen Euro vom Land.

„Das alles ist viel Geld, aber wir wissen auch, dass der Raum für die Schüler quasi der zweite Pädagoge ist“, sagte die Ministerin und wollte von den Schulleitern Alexander Bochtler (Realschule) und Tobias Sahm (JVG) wissen, wo der Schuh drückt.

Beide Schulleiter sind mit der Versorgung von Lehrkräften zufrieden. Ehingens Bürgermeister Sebastian Wolf merkte jedoch an, dass gerade an den Grundschulen großer Lehrermangel herrsche. „Ja, die kleinen Grundschulen sind unsere Sorgenkinder. Aber sie sind uns auch wichtig“, so die Ministerin.