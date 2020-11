Gelbe Säcke illegal entsorgt

Ein 26-Jähriger soll in Ehingen rund zehn Säcke Müll illegal entsorgt haben. Angehörigen der Straßenmeisterei fiel am Montagmorgen auf einem Parkplatz an der B311 in Richtung Munderkingen eine illegale Müllentsorgung auf.

Hinweis entdeckt

Sie verständigten die Polizei, weil sie bei dem Müll auch einen Hinweis auf den möglichen Entsorger entdeckten. Die Vermutung traf zu. Die Polizei ermittelte einen 26-Jährigen, der für den Umweltverstoß verantwortlich sein soll. Er muss jetzt mit einer Anzeige und den Kosten für die fachgerechte Entsorgung rechnen.