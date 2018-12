Gehrig nimmt neue Ministranten auf

Am dritten Adventssonntag hat Pfarrer Harald Gehrig 14 neue Ministrantinnen und Ministranten in die Ministrantenschar von St. Blasius aufgenommen. Der Aufnahme im Gottesdienst schloss sich ein Familiennachmittag in der Lindenhalle an, wo bei Kaffee und Kuchen unter anderem die vergangene Ministrantenfreizeit, der Jahresrückblick und Spiele auf dem Programm standen.

Aufgenommen wurden Lisa Aierstock, Amelie Baumann, Kaja Burget, Jana Gerum, Jana Kaiser, Madlen Rieger, Salma Schilling, Hanna Werkmann, Dario Gallitiello, Jannik und Leon Loncar, Raphael Müller, Tim Renner und Lukas Bachhofer. Zudem wurden für fünfjähriges Engagement geehrt: Jana Kneer, Tamara Scharl, Theo Baur, Simon Frey, Florian Fundel, Paul Gröber, Christoph Hartmann, Hannes Kley, Julian Moser, Arne Müller und Niklas Pracherstorfer.

Geleitet werden die Ministranten von einem Oberministrantenteam, an dessen Spitze Oberministrant David Rybinski steht, und einer über zwanzigköpfigen Leiterrunde, die sich regelmäßig mit Pfarrer Gehrig trifft. Beim Familiennachmittag galt es auch, Abschied zu nehmen. Pfarrer Gehrig und Oberministrant David Rybinski dankten Jakob Rak, Gesa Gessler, Marius Zeller und Niklas Braun für ihr langjähriges Engagement und wünschten ihnen für die Zukunft alles Gute.