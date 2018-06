Geglückte Generalprobe vor dem Duell mit dem Erzrivalen

Im vorletzten Auswärtsspiel der regulären Saison sind die Nachwuchsbasketballer des Team Urspring in der NBBL jetzt nach Trier gereist. Die Gastgeber gelten als unangenehme Gegner, am Ende setzten sich die Klosterschüler aber dennoch mit 71:65 durch. Am kommenden Wochenende steht nun das Duell mit Ludwigsburg an, dem Erzrivalen des Team Urspring.

Der Bundesliga-Nachwuchs aus Trier hat sich nach mäßigem Start in der NBBL gut entwickelt. Das bekamen die Schelklinger direkt im ersten Viertel zu spüren. In der Verteidigung machten die Trierer den Gästen immer wieder viel Druck und ließen keine einfachen Würfe zu.

Im Angriff waren sie sehr schnell und nutzten jeden noch so kleinen Fehler aus. Doch das Team Urspring, als Tabellenführer angereist, blieb trotzdem treffsicher von außen und kontrollierte dank Noah Aghas den Rebound.

So ging es mit einem knappen 15:12-Vorsprung ins zweite Viertel. Hier erwischten die Hausherren den besseren Start und führten schnell mit 28:23. Besonders die Bankspieler machten den Urspringern große Probleme. Trainer Domenik Reinboth war gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Nach einigen taktischen Veränderungen kamen die Klosterschüler aber wieder zurück ins Spiel. Mit einem 11-0-Lauf erkämpften sie sich die Führung zurück. 34:28 endete die erste Hälfte aus Sicht der Urspringer. Nach dem Seitenwechsel konterte Trier mit einer 9:2-Serie zur zwischenzeitlichen 37:36-Führung.

Das war der endgültige Weckruf für den Spitzenreiter: Mit einem 16:2-Lauf erspielten sie sich die Führung zurück. Besonders Maxi Eisele und Nikolaus Schäfer übernahmen in dieser Phase immer wieder das Kommando. Schäfer gelang sogar das Kunststück eines Vierpunktespiels, also einen Dreier mit Foul zu treffen und dann auch noch den anschließenden Freiwurf. Das dritte Viertel endete mit 55:45.

Entschieden war die Partie aber noch nicht. Durch viele Freiwürfe verkürzte Trier das Ergebnis. Die Klosterschüler hatten aber die passende Antwort mit sechs schnellen Punkten. Durch zwei Treffer in Folge von jenseits der 6,75-Meter-Line erhöhte sich der Vorsprung auf elf Zähler. doch Trier zog sofort nach und traf auch zwei Dreier. Hin und her ging es im Schlussviertel, aber die Gäste überzeugten schließlich mit ihrer Erfahrung und Treffsicherheit von der Freiwurflinie.

Beim direkten Aufeinandertreffen mit Ludwigsburg geht es in der kommenden Woche nicht zuletzt um eine mögliche Revanche für die Hinrundenniederlage. Es ist nach wie vor die einzige Pleite, die die Klosterschüler in der laufenden Saison kassiert haben.

Team Urspring: Eisele 17, Schäfer 14, Sarac 12, Staiger 10, Berger 8, Aghas 6, Kleinschroth 4, Traore, Klughardt