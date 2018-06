Gefängnis für Ehinger Tankstellenräuber

Für drei Jahre hinter Gitter muss ein 40-Jähriger Mann aus einem Ehinger Teilort. Er hatte im Januar 2012 eine Ehinger Tankstelle überfallen, einen Angestellten mit einem Messer bedroht und dabei rund 700 Euro Beute gemacht. Gefasst wurde er über ein Jahr später, im Mai dieses Jahres. Nun wurde er vom Landgericht Ulm zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Auf schwere Räuberische Erpressung lautete die Anklage. Doch wie ein schwerer räuberischer Erpresser sah der Beschuldigte weder aus, noch benahm er sich so vor Gericht. Der eher schmächtige Mann wirkte schüchtern, reumütig und gab die Tat auch sofort zu. Mit dünner, leiser Stimme schilderte er seine Sicht der Dinge.

Er sei ein notorischer Spieler, erklärte der 40-Jährige. Geldknappheit, Schulden, viele andere soziale Probleme und nicht zuletzt drei Kinder, bei denen er mit den Unterhaltszahlungen in argem Rückstand war, hätten ihn zur Verzweiflung gebracht. Schon früh habe er psychische Probleme gehabt, sein Vater sei Alkoholiker gewesen, einer seiner Brüder kam 1989 bei einem Unfall um, bei dem er selbst dabei gewesen sei. Damals habe die Spielsucht begonnen, „ab und zu habe ich auch getrunken und Marihuana geraucht“, gestand der Mann. Mehrfach war er seither in Therapie, „aber es hat nie lange geholfen“, so der Angeklagte. Arbeit hatte er nie dauerhaft, in Biberach habe er mehrere Praktika und Minijobs gehabt, eine Ausbildung kurz vor der Prüfung abgebrochen. Seine damalige Lebensgefährtin habe ihn verlassen, daraufhin habe er sich wieder seiner Spielsucht gewidmet und sei so ohne Einkommen mehr und mehr in finanzielle Nöte geraten.

So sei er schließlich an einem Nachmittag im Januar 2012 mit dem Fahrrad an der Tankstelle vorbeigefahren und habe kurzerhand beschlossen, seine Geldprobleme auf kriminelle Art zu lindern. „Mein Leben war mir damals total egal“, erinnerte sich der Mann. Er habe dann, so der Beschuldigte weiter, bei einem Bekannten ein Messer geliehen, sei in die Tankstelle gestürmt und habe dort den Angestellten bedroht. Allerdings nicht in der Absicht, wirklich zuzustechen. „Ich wollte wirklich niemanden verletzen“, so der Beschuldigte.

Das Opfer, der Tankstellenbedienstete, bestätigte diese Aussage vor Gericht als Zeuge. Der Täter habe auf ihn nicht den Eindruck gemacht, wirklich gefährlich zu sein, so der Angestellte. Das Messer sei auch sehr klein gewesen. Gleichwohl habe er sich entschieden, „nicht den Helden zu spielen“ und habe dem Mann 695 Euro aus der Kasse gegeben. Der Angeklagte flüchtete daraufhin. Das Geld habe er sofort in Spielautomaten gesteckt, gestand der Beschuldigte.

Die Polizei hatte ihn nicht ermitteln können. Auf seine Spur kamen die Beamten durch den Hinweis der ehemaligen Lebensgefährtin des Mannes. Im vergangenen Mai hatte die Polizei dann bei ihm geklingelt – und er war sofort geständig.

Dies und die Tatsache, dass er sich freiwillig in eine Therapie begeben will, rechnete ihm das Gericht im Urteil an. „Mit drei Jahren sind Sie bestens bedient“, sagte Richter Thomas Keckeisen. „Sie wollen nicht mehr in dieses Loch zurück, das merkt man Ihnen an“, so Keckeisen mit Blick auf die schon verbrachte Untersuchungshaft. Ebenso sah es das Gericht als mildernd an, dass das Opfer offenbar keine bleibenden psychischen Schäden davongetragen hat. „Der Bedienstete hat das recht sportlich genommen“, resümierte der Richter. „Ich bin so froh, dass er keine Probleme hat“, sagte der Angeklagte über den Angestellten. Das Gericht nahm daher einen minderschweren Fall an.

Gegen die vom Verteidiger vorgeschlagene zweijährige Bewährungsstrafe sprach aus Sicht der Schöffen und der beiden Richter allerdings zu viel: die drei Vorstrafen des Mannes, darunter Betrugsdelikte, und die Tatsache, dass Räuberische Erpressung „in den Bereich der Schwerstkriminalität fällt“, so Richter Keckeisen. Der Beschuldigte habe die Tat planen und steuern können, was auch ein Psychologe bestätigte, der vor Gericht als Sachverständiger geladen war.

So muss der Tankstellenräuber für drei Jahre ins Gefängnis, sechs Monate weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Er erhält aber im Vollzug die Gelegenheit zu einer Spielsucht-Therapie.