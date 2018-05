Gefährliche Raupe in Ehingen entdeckt

Der gefährliche Eichen-Prozessionsspinner, der die vergangenen Tage die Gemeinde Rottenacker beschäftigt hat, ist nun auch auf dem Gebiet der Stadt Ehingen aufgetaucht. Wie Stadtsprecherin Bettina Gihr mitteilt, wurde die gefährliche Raupe an vier Standorten entdeckt.

Der Eichen-Prozessionsspinner ist eine Raupenart, die für Menschen gefährlich werden kann. Die sehr feinen Brennhaare der Raupe, die ein Eiweißgift namens Thaumetopoein enthalten, können beim Menschen eine Raupendermatitis auslösen. Nun ist die Raupe an vier Standorten entdeckt worden. An der Adlerstraße hinter der Realschule, am Spielplatz Gollenäcker, am Donauradwanderweg und an einem Baum Richtung Reithalle. Die betroffenen Bäume sind laut Stadtsprecherin Bettina Gihr gekennzeichnet, Warnschilder weisen auf die Gefahr hin. Bereits am Freitag um 7 Uhr rückt eine Spezialfirma zur Bekämpfung der Raupe an.