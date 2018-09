Geburtstagsfeier beim Kinderschutzbund

Kinder, denen die Eltern bei den Hausaufgaben nicht helfen können oder die nachmittags allein sind, weil die Eltern arbeiten, werden beim Kinderschutzbund Ehingen während der Hausaufgaben betreut und können anschließend dort mit anderen Kindern an vier Nachmittagen in der Woche spielen. Angefangen hatte alles mit einer Spielstube in der Oberschaffnei, heute betreuen 37 Frauen und ein Mann ehrenamtlich 55 Kinder an diesen Nachmittagen. Jetzt feierte der Kinderschutzbund seinen 40. Geburtstag.

„Lobby für Kinder – Kinderschutzbund“ steht auf einem Plakat vor den Räumen im Alten Konvikt. Nicht nur Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung bietet der Kinderschutzbund an, auch eine Sprachfördergruppe gibt es, ein Müttercafé, eine Kleinkindbetreuung am Vormittag, begleitenden Umgang mit Kindern, wenn es vom Familiengericht so angeordnet wurde, ist in den Räumen des Kinderschutzbundes möglich. Die Unkosten finanziert der Kinderschutzbund über den Kleidermarkt, bei dem an zwei Tagen in der Woche gespendete Kleidung sehr günstig abgeben wird.

Zum Geburtstag hat der Kinderschutzbund in seinen Räumen Mitarbeiter und Freunde zu einem Sektempfang eingeladen. „Pro Mittag haben wir rund 20 Kinder hier“, erklärte die Vorsitzenden Lucia Hildebrand-Hess den Gästen. Mit einem Trommelzauber feierten diese Kinder den Geburtstag des Kinderschutzbundes. Dazu hatte Lucia Hildenbrand-Hess Otto Klösel vom „Trommelzauber“ eingeladen. Mit 80 Djembe-Trommeln war er in den Festsaal der Schule im Alten Konvikt gekommen. Tim, Hannes, Linus, Anna und Mila hatten sich sofort eine dieser Trommeln geschnappt und trommelten munter drauflos. „Man kann mit den Trommeln relativ schnell etwas machen“, sagte Klösel, der Kindergärten und Grundschulen zu Aktions- und Projekttagen besucht. Zuerst rieben sich die Kinder die Hände warm, wie Klösel auch, und übernahmen dann jede seiner Bewegungen und den vorgegebenen Rhythmus. „Trommeln macht nicht nur Spaß, man wird auch schlau“, erklärte Klösel und lud die Kinder ein in ein Trommelzauberdorf in Afrika. „Ich bin klasse, du bist klasse, wir sind klasse“, sang und trommelte er mit den Kindern.

Auch Oberbürgermeister Alexander Baumann, der zum Gratulieren mit einem Geschenk zum 40. Geburtstag vorbeischaute, wurde trommelnd begrüßt.