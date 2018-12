Geburtenrekord im Ehinger Klinikum

Erstmals in der Geschichte des Klinikstandorts Ehingen ist am Dienstagvormittag zum 777. Mal innerhalb eines Jahres ein Baby zur Welt gekommen. Damit steht bereits vor Weihnachten fest, dass das Alb-Donau Klinikum im Jahr 2018 einen neuen Geburtenrekord erreichen wird.

„Auch nach vielen Jahren als Frauenarzt ist und bleibt jede Geburt immer etwas ganz Besonderes. Deshalb freut es uns auch sehr, dass wir seit Jahresbeginn steigende Geburtszahlen haben“, erklärt Dr. Ulf Göretzlehner, Chefarzt der Frauenklinik und Ärztlicher Direktor des Alb-Donau Klinikums Ehingen. Die gute Akzeptanz der Geburtsklinik spürt das Haus seit Jahren. Für viele Familien ist die familiäre Atmosphäre bei gleichzeitig sehr hoher Sicherheit für Mutter und Kind ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl der Klinik. Ebenfalls sehr wichtig finden viele, dass Eltern und Kind durch das frühe Bonding noch im Kreißsaal, die besonderen Besuchszeiten und die Möglichkeit von Familienzimmern sehr schnell zu einer Familie zusammenfinden können. Auch aus diesem Grund ist die Klinik von der „WHO UNICEF“-Initiative als Babyfreundliche Geburtsklinik ausgezeichnet. „Die steigenden Geburtszahlen sind nur durch das große Engagement des ganzen Teams der Frauenklinik möglich. Dafür danke ich unseren Hebammen, Pflegekräften und Ärzten ganz ausdrücklich“, so Dr. Göretzlehner. Um der Entwicklung gerecht zu werden, unterstützt die Geschäftsführung den Aufbau der nötigen Ressourcen. „Unsere Frauenklinik leistet seit Jahren eine hervorragende Arbeit. Das bestätigen uns in regelmäßigen Abständen auch die Gutachter der WHO UNICEF-Initiative Babyfreundliche Geburtsklinik. Für uns entscheidend ist aber, dass sich die Frauen hier wohl und gut versorgt fühlen und deshalb sind wir natürlich bereit, weitere Hebammen und Ärzte einzustellen“, betont Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales.