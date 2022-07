Geänderte Sprechzeiten der Ausländerbehörden

Die Ausländerbehörde der Außenstelle in Ehingen ist bis auf weiteres künftig nur am Dienstag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und am Donnerstag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

Ebenso gibt es eine Änderung bei den telefonischen sowie persönlichen Sprechzeiten im Bereich Aufenthalt in der Ausländerbehörde in Ulm. Diese sind bis auf weiteres künftig Montag und Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie am Donnerstag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Sachbearbeiterinnen sind dienstags und mittwochs weder persönlich noch telefonisch erreichbar.Hintergrund für die Einschränkungen sind Personal- und Krankheitsausfälle sowie ein hohes Antragsaufkommen.

Die Dienstleistungen der Ausländerbehörde können nur nach vorheriger Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden. Termine können online, telefonisch oder via E-Mail bei der jeweiligen Sachbearbeitung vereinbart werden.

Am Freitag, 15. Juli, ist der Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst des Landratsamts in Ulm sowie die Ausländerbehörde in der Außenstelle in Ehingen aufgrund einer internen Veranstaltung nicht erreichbar.