Gastro-Branche im Austausch mit der Politik.

Der CDU-Kreisvorsitzende Manuel Hagel lädt gemeinsam mit der Dehoga-Kreisvorsitzenden Karin Krings am Montag, 11. Mai, um 18 Uhr Gastronomen aus dem Alb-Donau-Kreis zu einem telefonischen Austausch mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), und dem tourismuspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Patrick Rapp, sowie der CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer ein. Damit möchte der CDU-Kreisverband anlässlich der schrittweisen Öffnung der Gastronomie auch in Zeiten von Corona ein Format für den direkten Austausch mit der Politik bieten.

„Gerade in dieser für unsere Wirte, ihre Familien und Mitarbeiter schwierigen Zeit ist es mir wichtig, ansprechbar zu sein und den Austausch zu ermöglichen“, erklärt der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel. „Tourismus und Gastronomie sind bei uns ganz zentrale Pfeiler unserer Wirtschaft. Und wir wollen, dass unsere Region auch in Zukunft ihr freundliches Gesicht in der Welt zeigen kann“, ergänzt die Dehoga-Kreisvorsitzende Karin Krings. „Ab Mitte Mai öffnet auch bei uns im Alb-Donau-Kreis wieder schrittweise die Gastronomie. Dazu möchten wir die aktuellsten Informationen aus erster Hand bieten. Vor allem aber wird es die Möglichkeit geben, Anregungen und Ideen aus der Praxis einzubringen. Die Gesprächspartner aus der Bundes- und Landespolitik werden die Impulse und das Feedback für die weitere Vorgehensweise gerne aufnehmen“, so Manuel Hagel.

Neben den Gastronomen haben auch alle am Thema Interessierten aus dem Alb-Donau-Kreis die Möglichkeit, ihre Fragen und ihre Anregungen rund um die Branche in Zeiten von Corona direkt einzubringen. Gerne darf man auch bereits im Vorfeld Fragen per E-Mail an info@manuelhagel.de einreichen. Für die Teilnahme wird um eine Anmeldung ebenfalls an info@manuelhagel.de gebeten. Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz werden im Vorfeld der Telefonkonferenz versendet.