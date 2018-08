Gastgeber im Konzert der Großen

Beim hochkarätig besetzten Turnier der Fußball-C-Junioren um den McDonald’s-Cup am Sonntag, 26. August, im Ehinger Stadion ist die TSG Ehingen nicht nur Turnierausrichter, sondern auch Teilnehmer. Im Kreis der Regionalligisten ist die TSG auch bei der 21. Auflage lediglich Außenseiter. Für die jungen Ehinger geht es nicht um den Turniersieg, sondern um das Erlebnis, gegen den Nachwuchs namhafter Bundesliga-Klubs zu spielen.

Viele Spiele hat die TSG Ehingen in 20 Jahren McDonald’s-Cup nicht gewonnen, meist reichte es nur zum Spiel um Platz sieben, vereinzelt erreichte der Gastgeber mit seinem Landesstaffel-Team auch mal die Partie um Platz fünf. 2018 wird es noch schwieriger, die Vorrundengruppe nicht auf dem vierten Platz zu beenden – denn zum einen heißen die Gegner Bayern München, 1. FC Nürnberg und Stuttgarter Kickers und gehören ausnahmslos zu der höchsten Spielklasse dieser Altersstufe, der Regionalliga, zum anderen fehlen der TSG viele Spieler. „Wir haben dieses Jahr viele Urlauber“, sagt TSG-Jugendleiter und Cup-Organisationschef Thomas Javornik.

Drei Torhüter fehlen

„Mit einem normalen Kader hätten wir die großen Mannschaften vielleicht etwas ärgern können, aber so eher nicht“, sagt Stefan Scherb, der zusammen mit Markus Dura (war bisher Co-Trainer von Zeljko Puseljic, der nun pausiert) für das Landesstaffel-Team der TSG Ehingen verantwortlich ist. Doch von den insgesamt knapp drei Dutzend Spielern, die der TSG für die beiden C-Jugend-Mannschaften (C1 und C2) für die nächste Saison zur Verfügung stehen, würden etwa 18 bis 20 beim Turnier dabei sein, so Scherb. Ausgerechnet am Cup-Wochenende nicht da seien alle drei Torhüter der C-Junioren – deshalb muss wohl ein D-Jugend-Keeper einspringen.

Das Augenmerk liege darauf, alle Spieler mit Einsätzen gegen die Großen zu belohnen, sagt Scherb. Ergebnisse von dem jungen Team erwartet das Trainerduo Scherb/Dura nicht. Die Mannschaft soll gegen die hochklassigen Gegner Erfahrungen sammeln und sich möglichst gut verkaufen gegen die Bayern oder den Nürnberger Club. Der Wille dazu wird nicht fehlen. „Motivieren muss man vor solchen Spielen keinen“, so Scherb. „Unsere Spieler sind alle heiß und sie dürfen auch alle mal ran.“

Wie in der Jugend üblich, verzeichneten die C-Junioren der TSG einen großen Umbruch. Viele Spieler rückten zu den B-Junioren auf, zudem wechselten drei Talente zum SSV Ulm 1846. Drei Spieler seien von anderen Vereinen aus der Region zur TSG gestoßen sagt Scherb, doch das Gros der Zugänge entstamme den eigenen D-Junioren. Für die ehemaligen D-Jugendlichen gehe es zunächst in erster Linie darum, sich vom kleineren ans große Feld zu gewöhnen, sagt der Trainer.

Stefan Scherb dagegen wird kaum Eingewöhnungszeit brauchen – der 39-Jährige frühere TSG-Spieler hat die Ehinger C-Junioren schon in der Vergangenheit trainiert, auch wenn das lange her ist. Vor mehr als 15 Jahren, beim Aufstieg der TSG Ehingen in die C-Jugend-Landesstaffel, der der Verein bis heute angehört, war Scherb Trainer. Zwei Jahre betreute er die Junioren, damals noch in der Landesstaffel – und zweimal beim Mc’Donald’s-Cup –, ehe er berufsbedingt aufhörte.

In der vergangenen Saison stieg Scherb wieder ein, trainierte zunächst die C2, ehe er nun als Nachfolger von Zeljko Puseljic die C1 übernahm. Ein Testspiel hat die neuformierte Mannschaft schon hinter sich (0:4 bei den Bundesliga-B-Juniorinnen aus Alberweiler), nun folgen die nicht minder schwierigen Aufgaben beim McDonald’s-Cup. Für den Außenseiter geht es aber nur darum, Spaß zu haben im Duell mit den großen Namen.