Gas und Bremse verwechselt: Auto prallt gegen Haus

Schnell war die Polizei am Sonntag nach einem Unfall in Ehingen dem Verursacher auf der Spur. Ein Zeuge hatte gegen 8 Uhr den Unfall in der Hauptstraße beobachtet. Zu dieser Zeit fuhr laut Polizei ein Opel vom Burghof in die Hauptstraße. Weil ein anderes Auto kam, wollte der Fahrer halten, erzählte er später der Polizei. Doch habe er Bremse und Gas verwechselt. Sein Auto fuhr deshalb weiter. Dem Vorfahrtsberechtigten konnte er noch ausweichen, doch prallte der Opel dann gegen ein Haus.

Anschließend stieg der Fahrer aus, schaute sich die Schäden an, sammelte die Teile seines Autos zusammen und fuhr weg. Die Polizei fand das Auto später auf dem Hof einer Werkstatt. Zuvor hatte sich der Zeuge bei der Polizei gemeldet. Dank seiner Angaben ermittelt die Polizei gegen den 28-jährigen Opelfahrer. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Immerhin hatte er an dem Gebäude einen Schaden von rund tausend Euro verursacht, am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Dem Hausbesitzer hat der Zeuge ebenfalls geholfen. Denn dank der Hinweise und der Ermittlungen der Polizei weiß er nun, wem er die Rechnung für die Reparatur schicken kann.