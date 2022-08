Mit dreijährigem Abstand zum bisher letzten Fest veranstaltet der Musikverein Frankenhofen am Sonntag, 28. August, wieder sein Gartenfest in Tiefenhülen. Beginn ist um 14 Uhr im Garten von Franz Schmid in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hüle. Wie der Veranstalter mitteilt, werden für die musikalische Unterhaltung ab 14.30 Uhr der Musikverein Frankenhofen und ab 17 Uhr die „Kapelle Wahnsinn“ sorgen. Neben Kaffee und den selbstgebackenen Kuchen wird zur Vesperzeit wieder traditionell Wurstsalat mit frischem Bauernbrot angeboten.