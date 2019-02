Ganz unterschiedliche Aufgaben

Der letzte Monat der Hauptrunde in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA beginnt – und das mit einem Doppelspieltag. Zwei Spiele in drei Tagen hat das Team Ehingen Urspring vor sich und die Gegner könnten kaum unterschiedlicher sein. Am Freitag, 1. März, 19 Uhr, empfangen die Steeples in der JVG-Halle das Tabellenschlusslicht Baunach Young Pikes, am Sonntag, 3. März, 17 Uhr, sind sie zu Gast beim Spitzenreiter Niners Chemnitz.

Dass seine Spieler die Begegnung mit dem zuletzt sechsmal in Folge sieglosen Tabellenletzten Baunach gedanklich als leichte Aufgabe einstufen und sich schon mehr mit dem Spiel am Sonntag bei Primus Chemnitz beschäftigen, diese Gefahr sieht Steeples-Trainer Domenik Reinboth schon. Doch geht er bei seiner Mannschaft davon aus, dass sie keinen Gegner unterschätzt. „Die Spieler sind so ehrgeizig, dass sie das nicht machen“, sagt er. Gleichwohl werde er in der Vorbereitung auf die Partie gegen Baunach darauf hinarbeiten, „dass wir mit 100 Prozent Konzentration in das Spiel am Freitag reingehen“.

Neben der Konzentration auch noch mit ein wenig Wut im Bauch, denn das am vergangenen Sonntag knapp verlorene Derby in Heidelberg wurmte die Mannschaft. Über weite Strecken des Spiels hatten die Steeples geführt, ehe ihnen in den Schlussminuten die Kontrolle entglitt. Wären uns weniger Ballverluste unterlaufen, „hätten wir höher führen können und es wäre ein anderes Spiel geworden“, sagt der Trainer. Und hätten die Steeples freie Würfe in der Schlussphase nicht vergeben und auf der anderen Seite Heidelbergs Eric Palm nicht einen Versuch nach dem anderen versenkt, hätte es womöglich trotz vieler Turnover gereicht. „Wir hätten gewinnen können und das ist frustrierend.“

Frustrierend auch deshalb, weil das Team Ehinen Urspring durch die Derbyniederlage die Chance verpasste, die Heidelberger in der Tabelle etwas zu distanzieren, so aber den vierten Platz an die Badener abtreten musste. Um nicht womöglich noch weiter zurückzufallen, soll gegen Baunach zu Hause ein Sieg her. Die Steeples sind klarer Favorit gegen die Young Pikes, denen in den vergangenen Wochen nicht allzu viel glückte und die weit mehr frustrierende Erlebnisse hatten. Seit Anfang November gewann das Farmteam des Bundesligisten Bamberg nur ein Spiel – Mitte Januar mit 72:71 gegen Aufsteiger Schalke. Ansonsten eine Niederlage nach der anderen, mit dem Tiefpunkt vor zwei Wochen beim Tabellennachbarn Hanau. Mit 58:88 verlor Baunach das Kellerduell und damit sind die Chancen, den Abstieg in die ProB noch zu verhindern, deutlich gesunken.

Trennung von Czerny

Reinboth sieht in der Unruhe, die bei Bambergs Basketballern herrscht und die zu Entlassungen von Trainern und Funktionären beim Bundesligisten führte, eine Ursache für die Negativserie der Young Pikes. „So etwas zieht sich nach unten durch“, so der Steeples-Trainer. Auch da gab es personelle Konsequenzen, erst vor knapp zwei Wochen gab Brose Bamberg die Trennung von Young-Pikes-Coach Felix Czerny bekannt, der als früherer Jugendspieler und Trainer auch in Urspring bestens bekannt ist. Für ihn übernahm der bisherige Co-Trainer Mario Dugandzic die Mannschaft, ebenfalls mit Urspring-Vergangenheit, wenn auch nur mit einer kurzen. Dugandzic war einige Monate Trainer des NBBL-Teams in Urspring.

Dugandzic war schon in der vergangenen Saison als Trainer von Baunach eingesprungen, nachdem sich der Verein im Dezember 2017 von Fabian Villmeter getrennt hatte. Damals gelang den Young Pikes noch der Verbleib in der ProA, der diesmal höchst unwahrscheinlich ist – weil nur noch sechs Spieltage in der Hauptrunde verbleiben. Auch hat Baunachs Mannschaft nicht mehr die Qualität wie in der Vorsaison oder noch zu Beginn der laufenden Spielzeit. Ein Nicolas Wolf, aus Sicht von Steeples-Trainer Reinboth in der vergangenen Runde mitentscheidend dafür, dass die Young Pikes nicht abgestiegen sind, hat 2018/19 wegen einer Verletzung erst sechs Spiele bestritten. Auf sieben Einsätze kam William McDowell-White (Reinboth: „Einer der besten Point Guards der Liga“), der auch verletzt ist und sich in seine australische Heimat verabschiedete. Ebenfalls nicht mehr dabei ist Leon Kratzer, für Reinboth „einer der besten Big Man der Liga“, der sich nach nur einem Einsatz in der ProA im Herbst zum Bundesligisten Frankfurt verabschiedete. Kein einziges Spiel in dieser Saison bestritt Eddy Edigin, der sich Mitte September einen Kreuzbandriss zuzog.

Für die schwer gebeutelten Baunacher und Trainer Dugandzic dürfte es darum gehen, die Saison möglichst gut zu Ende zu bringen – auch wenn die Young Pikes den Abstieg wohl kaum noch abwenden werden. Die Steeples dagegen wollen ihren Platz in den Play-offs behaupten und angesichts der am Sonntag bevorstehenden schwierigen Aufgabe in Chemnitz das Spiel gegen Baunach gewinnen. Reinboth stehen alle Spieler zur Verfügung, sofern nicht kurzfristig einer ausfällt.