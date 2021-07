Fußballbezirk Donau: Kurzer Rückblick, hoffnungsvolle Vorausschau

Lohn für Erfolge im Pokal

Den Lohn für die guten Auftritte im kürzlich beendeten Pokalwettbewerb des Fußballbezirks Donau hat der FV Bad Schussenried II beim Staffeltag in Neufra erhalten. Pokalspielleiter Michael Mann (Langenenslingen) überreichte FVS-Vorstandsmitglied Stefan Buck eine kleine Trophäe als Kreisliga-B-Pokalsieger. Die zweite Mannschaft des Landesligisten war bis ins Halbfinale vorgestoßen und war erst in der Vorschlussrunde durch ein 1:3 gegen den Bezirksligisten SW Donau ausgeschieden. SW Donau als bester Bezirksligist und der SV Ringingen als bester A-Kreisligist und Bezirkspokalsieger 2020/21 wurden bereits am vergangenen Freitag nach dem Endspiel in Riedlingen ausgezeichnet. (aw)