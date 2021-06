Länger jubeln bei der Fußball-EM: Stadt verlängert Sperrzeit

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 ist in vollem Gange. Sie endet mit dem Finale am 11. Juli im Wembley-Stadion in London. Auch das Wetter meint es bisher gut mit den Fußballfans, sodass man die Spiele am Abend gut im Freien anschauen kann. Die Stadt Ehingen erlaubt deshalb ab sofort die Außenbewirtung bei der Übertragung von Fußballspielen über die generelle Sperrzeit bei Gartenwirtschaften hinaus bis 30 Minuten nach Spielende.

Ein Stück Normalität

„Wir möchten damit Fußballfans und unserer Ehinger Gastronomie ein kleines Stück Normalität zurückgeben. Gerade die Gastronomen hatten in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie starke Einschränkungen hinnehmen müssen“, unterstreicht Oberbürgermeister Alexander Baumann. Diese Regelung gilt an allen EM-Spieltagen und ist unabhängig von einer vorherigen Antragstellung.

Gleichzeitig appelliert die Stadtverwaltung an alle, trotz berechtigter Freude über den Rückgang der Infektionszahlen noch immer vorsichtig zu sein, um die Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Es gelten auch bei der Übertragung der EM-Spiele weiterhin die bekannten Corona-Regelungen für die Gastronomie.