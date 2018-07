Fundsachen kommen unter den Hammer

Auf dem Ehinger Marktplatz werden am Samstag, 14. Juli, ab 10 Uhr beim Trödelmarkt wieder zahlreiche Fundgegenstände direkt vor dem Rathaus versteigert. Bereits ab 9 Uhr können die Sachen besichtigt werden.

Alle zur Versteigerung kommenden Fundsachen sind vor dem 1. Januar dieses Jahres beim Fundbüro abgegeben und weder vom Eigentümer noch vom Finder zurückverlangt worden. Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 979, 980) sind die Rechte an diesen Fundsachen daher auf die Stadt Ehingen übergegangen. Etwaige Ansprüche können bei der Versteigerung nicht mehr geltend gemacht werden. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Meistbietenden. Ersteigerte Gegenstände müssen sofort in bar bezahlt werden.

Versteigert werden in diesem Jahr drei Regenschirme, ein Motorrad-Anhänger, eine Schreibmaschine, zwei Motorradhelme, ein Scooter, ein Eindeckrahmen für ein Dachfenster, vier Herrenfahrräder, ein Kinderfahrrad, drei City-Fahrräder, acht Damenfahrräder, sechs Jugendfahrräder, drei Mountainbikes, eine Powerbank, zwei Rosenkränze, zwei Damenarmbanduhren, eine Herrenarmbanduhr, drei Damenringe, ein Herrenring, ein Kinderarmband, vier Ketten mit Kreuzanhänger, ein Ohrstecker sowie diverser Modeschmuck.