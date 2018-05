Fußballer trotzen der Fasnet

Trotz der Fasnet soll auch am Wochenende die Reihe der Vorbereitungsspiele im Fußball fortgesetzt werden. Vorausgesetzt, die Witterung macht keine Schwierigkeiten, werden die Kunstrasenplätze wieder voll belegt sein.

TSG Ehingen – SG Altheim (Samstag 11 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein). - Erneut spielt der Landesligist gegen ein Team der Bezirksliga Donau. In Neufra haben die Ehinger voll überzeugt und sie wollen nun auch auf heimischem Gelände daran anknüpfen.

SSV Ehingen-Süd – TSV Blaustein (Sonntag 11 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein). - Es ist anzunehmen, dass der Landesligist TSV Blaustein in punkto Spielstärke in etwa dem FC Ostrach entspricht. „Ich habe vor allem Gegner ausgesucht, die meine Mannschaft fordern“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler nach dem knappen 3:2 am vergangenen Wochenende. Diese Voraussetzung dürfte der Gegner am Sonntag sicher erfüllen.

SF Kirchen – TSG Rottenacker (Samstag 13 Uhr, Kunstrasen am Wenzelstein). - Die Kirchener sind sehr ehrgeizig und messen sich erneut mit einem Bezirksligisten. Am vergangenen Wochenende gaben die Sportfreunde gegen die SG Altheim einen starken Gegner ab. Erstmals wird die TSG Rottenacker 90 Minuten spielen.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Seißen (Sonntag 10 Uhr, Kunstrasen in Neufra). - Der Auftakt der Vorbereitungsspiele des FV Schelklingen war am vergangenen Wochenende sehr verheißungsvoll. Falls der Bezirksligist da anknüpfen kann, dürfte auch gegen den TSV Seißen ein Sieg fällig sein.

Weitere Spiele, Freitag: VfL Munderkingen – SGM Warthausen/Birkenhard (18.30 Uhr, Kunstrasen in Neufra). Samstag: TSV Riedlingen – TSV Rißtissen (11.30 Uhr, Kunstrasen in Neufra), FC Schmiechtal – SF Illerrieden (14 Uhr), SF Bussen – TSG Münsingen (18 Uhr, Kunstrasen in Uttenweiler), SV Reinstetten – SG Griesingen (18 Uhr, Kunstrasen in Ochsenhausen), SV Ringingen – TSV Bermaringen (19 Uhr, Kunstrasen in Jungingen). Sonntag: Türkgücü Ehingen – FC Mittelbiberach (14 Uhr), TSV Allmendingen – SV Alberweiler (16 Uhr, Kunstrasen in Neufra), FC Inter Laupheim – SG Öpfingen (16 Uhr, Kunstrasen in Laupheim).