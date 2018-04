Fußballer müssen nachsitzen

Erneut sind für die Wochenmitte zahlreiche Nachholspiele angesetzt. In Altheim kommt es am Donnerstag zum Lokalderby gegen den FV Schelklingen-Hausen.

Bezirklsiga Donau

SG Altheim – FV Schelklingen-Hausen (Donnerstag, 18.30 Uhr, Vorrunde 2:0). – Aufsteiger SG Altheim hatte im August in Hausen seine Premiere und hat diese gleich erfolgreich bestanden. Die bisherigen Bilanzen der beiden Mannschaften liegen zur Zeit weit auseinander. Während der Gastgeber mit inzwischen 31 Punkten sich nur noch wenige Sorgen um den Klassenerhalt machen muss, ist dies bei den Gästen völlig anders. Die Achstädter haben seit der Winterpause gerade mal einen Punkt geholt. Woche für Woche hofft Trainer Jens Kannemann auf die Wende. Auf dem Hochsträß haben es jedoch die Gäste schwer.

TSG Rottenacker – FV Altshausen (Donnerstag, 18.30 Uhr, Vorrunde 2:6). – Die seinerzeitige hohe Niederlage in Altshausen ärgert TSG-Trainer Timm Walter heute noch. Damals startete seine Mannschaft sehr stark und führte. Wider Erwarten brach sie dann völlig ein. Daher ist am Donnerstag Revanche angesagt. Nach starker Vorrunde haben die Gastgeber seit der Winterpause keinen Sieg mehr eingefahren.

Weitere Spiele: Mittwoch: FC Laiz – SV Hohentengen, FV Neufra – SV Uttenweiler. Donnerstag: SV Ebenweiler – FC Krauchenwies, FV Bad Saulgau – SF Hundersingen, FV Bad Schussenried – SV Bad Buchau.

Kreisliga A I

VfL Munderkingen – SV Ringingen (Mittwoch, 18.30 Uhr, Vorrunde 2:0). – Die Munderkinger haben das dritte Heimspiel in Folge. Nach zwei Heimniederlagen gilt es nun, einmal wieder ans Punktesammeln zu denken. Doch die Gäste haben seit der Winterpause einen Lauf und werden im Donaustadion dagegen halten.

SF Kirchen – SV Betzenweiler (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Nach der Niederlage in Oggelsbeuren ist nun am Donnerstag ein Heimsieg angesagt. Doch der SV Betzenweiler will seinen derzeit zweiten Tabellenplatz nicht aufs Spiel setzen.

SV Oggelsbeuren – SG Öpfingen (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Der Gastgeber hat durch den Sieg gegen Kirchen sicher an Selbstvertrauen gewonnen. Doch die SG Öpfingen ist noch um den Relegationsplatz im Rennen und hat einen weiteren Sieg im Visier.

SGM Ertingen/Binzwangen – TSV Riedlingen (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Der TSV Riedlingen wird sich bestimmt nicht von der Erfolgsstraße abbringen lassen.

Kreisliga BI

SV Granheim – SG Ersingen (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Die SG Ersingen hat gute Aussichten auf einen der ersten beiden Plätze und gilt auf der Alb als Favorit.

Kreisliga BII

SV Herbertshofen – TSG Rottenacker II (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Der SV Herbertshofen wird feststellen, dass die Gäste inzwischen sehr spielstark sind.

SV Unterstadion – SV Uttenweiler II (Donnerstag, 18.30 Uhr). – Der SV Unterstadion hat sich inzwischen aus dem Feld der Aspiranten um den Relegationsplatz verabschiedet. Die Gäste rechnen sich noch eine geringe Chance aus und wollen diese wahren.

SC Lauterach – SSV Emerkingen (Donnerstag, 19 Uhr). – Der SC Lauterach hat inzwischen wieder das Siegen gelernt. Der Tabellenzweite aus Emerkingen wird gut daran tun, seinen Gastgeber sehr ernst zu nehmen.