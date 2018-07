Fußballer des JVG Ehingen verpassen Bundesfinale knapp

Die Fußball-Schulmannschaft des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums (JVG) hat im Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2004 bis 2006) den zweiten Platz belegt und den Einzug ins Bundesfinale nur knapp verpasst. Ebenfalls für das Landesfinale qualifiziert hatten sich die Fußballerinnen des JVG in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2002 bis 2004); sie belegten in Sindelfingen den dritten Platz.

Dass die Jungen ein gewichtiges Wörtchen mitreden würden bei der Vergabe des baden-württembergischen Startplatzes beim Bundesfinale, hat den betreuenden Lehrer Christian Claus nicht überrascht. „Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass keiner kommt und uns weghaut.“ Die JVG-Auswahl hatte das Finalturnier des Regierungspräsidiums Tübingen mit zehn Mannschaften souverän gewonnen – mit fünf Siegen in fünf Spielen und ohne Gegentor – und rechnete sich was aus für den Landesentscheid in Sindelfingen gegen Besten der anderen Regierungsbezirke. Das JVG startete auch mit zwei Siegen (2:1 gegen das Franziskus-Gymnasium Mutlangen, 4:1 gegen die Kraichgau-Realschule Sinsheim). Weil das Wentzinger-Gymnasium Freiburg gegen Mutlangen und Sinsheim ebenfalls erfolgreich war, wurde das letzte Gruppenspiel der Ehinger gegen die Südbadener zum Finale. Dem JVG würde ein Unentschieden dank der besseren Tordifferenz reichen, Freiburg musste gewinnen. Das Wentzinger-Gymnasium ging in Führung, Ehingen glich vor der Halbzeit aus und hielt das 1:1 bis vier Minuten vor Ende der 30-minütigen Spielzeit. Dann erzielte Freiburg den Siegtreffer, der die Qualifikation zum Bundesfinale sicherte. „Elf Minuten lang waren wir gefühlt Turniersieger“, sagte Christian Claus, der die Enttäuschung seiner Spieler beim Abpfiff erlebte. „Da war zu sehen, wie wichtig den Jungen das Turnier war.“ Trotz des verpassten Bundesfinals von „Jugend trainiert für Olympia“ war es für den Lehrer dennoch ein „Riesenerfolg“.

Nicht aufgesteckt

Gleiches galt für das JVG-Team der Mädchen, das als Außenseiter ins Landesfinale gegangen war. Das Finalturnier des Regierungsbezirks hatte das Ehinger Gymnasium für sich entschieden – nach Platz eins dank der besseren Tordifferenz in der Gruppe und einem 5:0 im Endspiel. Doch im Turnier der vier besten Teams aus ganz Baden-Württemberg verloren die JVG-Schülerinnen gegen das Schickhardt-Gymnasium Stuttgart und das Leibniz-Gymnasium Östringen deutlich, ehe Ehingen mit dem 3:2 im letzten Spiel gegen das Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen einen guter Turnierabschluss gelang. „Unsere Spielerinnen haben auch nach den zwei Niederlagen nicht aufgesteckt und sind mit dem Sieg zum Abschluss belohnt worden“, so Lehrer Christian Claus, der bei der Betreuung der Teams beim Landesfinale von Melanie Geiselhart, JVG-Abiturientin 2017 und Torhüterin des Regionalligisten SV Alberweiler, unterstützt wurde.