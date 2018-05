Fußballer der TSG Ehingen stellen sich neu auf

Die Fußballer der TSG Ehingen haben sich neu aufgestellt. Geleitet wird die Abteilung künftig von Michael Schleicher, Stellvertreter ist Steffen Kammerer. Auch für die anderen verantwortlichen Positionen hatte man Kandidaten gefunden. „Damit ist die Abteilung Fußball in der Führungsriege wieder komplett“, sagte der TSG-Vorsitzende Roland Kuch, der die Wahlen geleitet hatte.

Seit der Abteilungsversammlung 2015 habe man nicht nur sportlich „ein Auf und Ab erfahren“, sagte Michael Schleicher, der vor seiner Wahl zum Abteilungsleiter Spielleiter und Beisitzer war. Auch für die Führung der Abteilung seien die vergangenen Jahre schwierig gewesen – was mit dem Tod von Joachim Kutschker Ende 2015 zusammenhing. „Das hat eine große Lücke in den Verein gerissen, weil er sehr viele Aufgaben übernommen hatte“, so Schleicher. „Danach mussten wir uns erst neu ordnen.“

Bevorstehende Höhepunkte

Auch die Suche nach Kandidaten für Führungspositionen nahm Zeit in Anspruch. Der Großteil der bisher Verantwortlichen stand nicht mehr zur Wahl – darunter die Abteilungsführung mit Andreas Steudle und Karl-Heinz Hofmann. Künftig steht Michael Schleicher an der Spitze der TSG-Fußballer, sein Stellvertreter ist Steffen Kammerer, bisher Leiter der AH-Sparte. Neuer Schriftführer ist Teklai Haile, während Florian Bibinger als Kassierer weitermacht. Beisitzer sind künftig Matthias Langner, Jonas Brotbeck und Stefan Nothacker. Die Amtszeiten der Gewählten ist unterschiedlich lang, zwei oder drei Jahre. Einstimmig und im Block wurde die neue Abteilungsführung von den rund 50 Mitgliedern gewählt. Michael Schleicher bedankte sich fürs Vertrauen und versprach, seine Aufgabe „mit bestem Wissen und Gewissen im Sinne der TSG“ anzugehen. Einige Höhepunkte stehen unmittelbar bevor: 2019 bestehen die TSG-Fußballer seit 100 Jahren und jährt sich das Glocker-Hallenturnier zum 30. Mal, bereits 2018 gibt es 60 Jahre AH-Fußball bei der TSG und wird der neue Kunstrasen eingeweiht. Dazu hatte der Gesamtvereinsvorsitzende Kuch gute Kunde zur Abteilungsversammlung mitgebracht: In Kürze gehe es weiter mit dem Bau des Kunstrasens, der – wenn die Arbeiten wie geplant fortschreiten – im Juni fertig sein soll. Auch deutete Kuch an, dass man sich nach dem Kunstrasen-Bau Gedanken über Umkleidemöglichkeiten dort machen werde. Die Zukunft der TSG-Fußballer war Thema, aber genauso die Vergangenheit. Auf drei Jahre, 2015 bis 2017, wurde in Berichten zurückgeblickt. Michael Schleicher skizzierte das Geschehen bei den aktiven Mannschaften – bei der „Ersten“ stand 2016 ein „unglücklicher Abstieg“ aus der Landesliga und die denkwürdige Rückkehr über die Relegation ein Jahr später, bei der „Zweiten“ in der Kreisliga B seien die sechs Flüchtlinge „sehr gut im Verein integriert“ und ein wichtiger Bestandteil. „Ohne sie hätte der Spielbetrieb nicht aufrechterhalten werden können“, so Schleicher. Perspektivisch will man mit der „Zweiten“ an der Kreisliga-B-Spitze mitmischen und mittelfristig in die A-Liga aufsteigen, mit der „Ersten“ will man 2018 in der Landesliga bleiben und sich in den nächsten Jahren in dieser Spielklasse etablieren. Außerdem sei das Ziel, Talente weiterzuentwickeln.

Konkurrenz Spielgemeinschaften

Jugendleiter Thomas Javornik wies auf die vielen Erfolge der Jugendmannschaften in den vergangenen drei Jahre hin bis hin zum erneuten Gewinn des Bezirkspokals der C-Junioren vor wenigen Tagen. Javornik wies aber darauf hin, dass es für in der Jugendarbeit eigenständige Vereine zunehmend schwieriger werde, gegen die zahlreichen Spielgemeinschaften konkurrenzfähig zu bleiben.

Über die Finanzlage der TSG-Fußballer berichtete Florian Biebinger. Bei der Jugend stand von 2015 bis 2017 unterm Strich ein vierstelliges Plus, bei den Aktiven war dies in zwei der drei Jahre der Fall. Am Jahresende stand durchweg ein positiver Kassenstand, der bei den Aktiven 2017 rund 4200 Euro und bei der Jugend rund 11 800 Euro betrug.