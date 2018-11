Fußballbezirk Donau: Kreisliga-Spiele sind neu terminiert

Die am Sonntag, 28. Oktober, witterungsbedingt ausgefallenen Spiele in den Fußball-Kreisligen A1, B1 und B2 sind neu angesetzt worden. Alle Begegnungen sollen noch im Kalenderjahr 2018 nachgeholt werden.

Die fünf in der A1 am 27./28. Oktober abgesagten Begegnungen sollen nun am Sonntag, 9. Dezember, ausgetragen werden. In den Kreisligen B1 (in dieser Spielklasse fielen am Oktober drei der sechs Partien aus) und B2 (hier wurden Ende Oktober alle Begegnungen abgesagt) wurden die Nachholspiele auf die beiden Wochenenden nach dem offiziell letzten Spieltag vor der Winterpause am 11. November terminiert – am 18. und 25. November.

Für die am Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga Donau ausgefallenen Spiele steht hingegen noch kein neuer Termin fest. Unter anderem waren am 28. Oktober die Begegnungen der TSG Rottenacker (beim SV Hohentengen) und der SG Altheim (zu Hause gegen den SV Bad Bauchau) abgesagt worden.