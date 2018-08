Fußballbezirk Donau: Jetzt beginnen auch die unteren Ligen

Mit nur noch zwölf Mannschaften weisen die Fußball-Kreisliga B1 und die B2 in der Saison 2018/19 nur ein kleines Punktspiel-Programm auf. Trotzdem sind die ersten beiden Plätze von großer Bedeutung.

Kreisliga B1

In dieser Spielklasse wird der TSV Allmendingen ganz hoch gehandelt. Doch auch die SG Ersingen, die SG Dettingen und der FC Schmiechtal wollen im Spitzenfeld ein Wort mitreden.

TSV Allmendingen: Trainer Harald Brobeil will seinen Heimatverein aus der untersten Spielklasse herausführen. Die Allmendinger haben eine sehr gute Vorbereitung hinter sich.

FC Schmiechtal: Auch der FC Schmiechtal hat mit Markus Goll einen ehrgeizigen Trainer verpflichtet und will an bessere Zeiten anknüpfen.

SG Dettingen: Felix Werner hat Andreas Braig als Trainer abgelöst. Der junge Trainer hat bisher Jugendmannschaften erfolgreich trainiert und traut sich zu, die gute Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen.

SG Ersingen: Robin Dürr ist zum FV Olympia Laupheim gewechselt. Es wird wohl schwer sein, die entstandene Lücke zu schließen. Ob der SG wohl wieder eine so erfolgreiche Vorrunde wie im Vorjahr gelingt?

SC Lauterach: Trainer Michael Buck hat vor, mit dem SC Lauterach eine erfolgreiche Runde zu bestreiten. Die Lauteracher gaben vor allem beim VG-Cup eine gute Figur ab und gewannen.

SV Herbertshofen: Der Spielertrainer Dennis Gogeißl will in seinem zweiten Jahr beim SV Herbertshofen wieder kräftig mitmischen und sich in der ersten Tabellenhälfte platzieren.

SV Niederhofen: Das Team vom Hochsträß hat mit Trainer Steffen Maier in der vergangenen Saison achtbare Ergebnisse gemeldet. Doch jetzt steht Christian Sameisla nicht mehr in der Mannschaft.

SV Granheim: Nach einem mageren Jahr will Trainer Mario Laut mit seiner Mannschaft in der kommenden Saison mehr Punkte holen als in der Saison 2017/18.

Die Reserven des SSV Ehingen-Süd und der TSG Ehingen werden wieder ihren Gegnern Paroli bieten.

KSC Ehingen: Die Mannschaft hat den Vorteil des Kunstrasens und will diesen nutzen.

Kreisliga B2

Nur noch vier Vereine aus dem Raum Ehingen spielen in der kommenden Saison in der Kreisliga B2. Der Vorjahreszweite SSV Emerkingen hat die Meisterschaft im Visier. Von der Kreisliga A kamen die SF Bussen hinzu.

SSV Emerkingen: Die Mannschaft von Harald Hummel ist in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A gescheitert. Diesmal hat der SSV die Meisterschaft im Visier.

SF Bussen: Der bisherige Ertinger Aktive Manuel Steinborn ist neuer Spielertrainer der SF Bussen. Er will seine Mannschaft so schnell wie möglich wieder nach oben bringen.

SV Unterstadion: Auch heuer will der SV Unterstadion um die Meisterschaft ein Wort mitreden.

FC Marchtal: Hier ist weiterhin Goran Grgic Trainer. Die Marchtaler spielen heuer in Obermarchtal und streben einen Tabellenplatz in der ersten Tabellenhälfte an.