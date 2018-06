Fußballbezirk Donau: Entscheidungsspiele und Relegation

Die Punkterunde im Fußball ist vorbei, die meisten Mannschaften sind in die Sommerpause entlassen. Andere Teams müssen dagegen erneut ran, in den Entscheidungs- und Relegationsspielen im Bezirk Donau und auf Verbandsebene werden die letzten Plätze von der Verbandsliga bis hin zu den Kreisligen vergeben. Die Saisonverlängerung beginnt am Mittwoch, 13. Juni, und dauert bis Sonntag, 24. Juni. Auch Vereine aus dem Raum Ehingen sind dabei. Die SZ gibt einen Überblick über Termine, Spielorte und Begegnungen.

Männer

Verbandsliga/Landesliga

Entscheidungsspiele, 1. Runde (Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr): TSV Berg – TSGV Waldstetten (in Aulendorf), FV Löchgau – SV Zimmern (in Besigheim).

2. Runde (Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr). Sieger Löchgau/Zimmern – Sieger Berg/Waldstetten (Spielort noch offen).

Relegation (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr): SKV Rutesheim – Qualifikant Landesliga (Spielort noch offen).

Landesliga IV/Bezirksliga

Entscheidungsspiele, 1. Runde (Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr): FC Leutkirch – SV Ringschnait (in Aichstetten), SV Gruol – SF Hundersingen (in Schömberg).

2. Runde (Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr): Sieger Leutkirch/Ringschnait – Sieger Gruol/Hundersingen (in Wolfegg oder Dettingen/Iller).

Relegation (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr): SV Weingarten – Qualifikant Bezirksliga (Spielort noch offen).

Bezirksliga Donau/Kreisliga A

Entscheidungsspiel (Samstag, 16. Juni, 16 Uhr): SV Betzenweiler – SG Hettingen/Inneringen (in Langenenslingen).

Relegation (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr): SV Ebenweiler – Qualifikant Kreisliga A (Spielort noch offen).

Kreisliga A1/Kreisliga B1/B2

Entscheidungsspiel (Freitag, 15. Juni, 18.30 Uhr): TSV Rißtissen – SSV Emerkingen (in Öpfingen).

Relegation (Freitag, 22. Juni, 18.30 Uhr): SV Oggelsbeuren – Qualifikant Kreisliga B (in Unterstadion).

Kreisliga A2/Kreisliga B3/B4

Entscheidungsspiel (Freitag, 15. Juni, 18.30 Uhr): FC Ostrach II – SGM Schmeien/Sigmaringen (in Bingen).

Relegation (Freitag, 22. Juni, 18.30 Uhr): FC Krauchenwies/Hausen II – Qualifikant Kreisliga B (in Hohentengen).

Frauen

Verbandsliga/Landesliga

Entscheidungsspiel (Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr): FC Biegelkicker Erdmannhausen – VfL Herrenberg (in Erdmannhausen).

Relegation (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr): SV Granheim – Qualifikant Landesliga (in Granheim).

Landesliga 2/Regionenliga 4-6

Entscheidungsspiele, 1. Runde (Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr): SV Alberweiler II – SGM Herrenzimmern/Villingendorf (in Schemmerhofen).

2. Runde (Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr): SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler – Sieger Alberweiler II/SGM Herrenzimmern (in Bad Saulgau).

Relegation (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr): SV Sulgen – Qualifikant Regionenliga (in Schramberg).

Regionenliga 5/Bezirksliga

Entscheidungsspiel (Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr): SGM Fulgenstadt/Herbertingen – TSV Pfronstetten (in Bad Saulgau).

Relegation (Sonntag, 24. Juni, 15 Uhr): SGM Seebronn/Neustetten – Qualifikant Bezirksliga (in Rottenburg-Seebronn).

Bezirksliga Donau/Kreisliga

Relegation (Spieltermin noch offen): SV Sigmaringen – SC Blönried II (in Sigmaringen).