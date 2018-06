Fußball-Landesliga: Tag der Entscheidung

90 Minuten verbleiben der TSG Ehingen in der Punkterunde der Fußball-Landesliga noch, um ihre nähere Zukunft zu klären. Bleibt die TSG in der Liga, muss sie in die Relegation oder steigt sie direkt ab? Das Spiel am Samstag, 9. Juni, 15.30 Uhr, beim TSV Berg sowie die Ergebnisse in zwei anderen Spielen werden über das Schicksal von vier derzeit punktgleichen Mannschaften entscheiden.

Auf dem Papier hat die TSG Ehingen die schwierigste Aufgabe: Die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker muss zum TSV Berg, der im Kampf um den zweiten Platz unerwartet noch unter Zugzwang geraten ist. Weil Berg am vergangenen Wochenende einen 2:0-Vorsprung gegen Weingarten in den letzten Minuten verspielte, schmolz der Vorsprung auf den Tabellendritten Weiler von vier auf zwei Punkte. Dank der klar besseren Tordifferenz des TSV gegenüber den Allgäuern sollte ein Punkt gegen Ehingen reichen, um Platz zwei zu sichern – aber eine Niederlage gegen Ehingen könnte Bergs Sturz auf Rang drei bedeuten, weil Weiler beim bereits abgestiegenen TSV Eschach wohl kaum Punkte liegenlassen wird.

Die TSG Ehingen verspielte ihre ordentliche Ausgangslage – vor dem vorletzten Spieltag lag sie auf dem Relegationsplatz – durch die Heimniederlage gegen Oberzell, während Weingarten durch das Unentschieden und Mietingen durch einen Sieg nach Punkten mit Ehingen gleich- und dank der besseren Tordifferenz an der TSG vorbeizogen. Die Ausgangslage „ist für uns seit vergangenem Samstag etwas weniger gut“, sagt Trainer Schlecker. „Wir müssen auf die Ergebnisse der anderen schauen.“

Die Ehinger sind auf Punktverluste der Konkurrenten Mietingen (bei Ravensburg II) und Balingen II (in Altheim) angewiesen, doch für deren Gegner geht es um nichts mehr. Der SV Weingarten hat das Pech, spielfrei zu sein und nicht mehr aktiv eingreifen zu können. Das heißt: Schon bei einem Unentschieden wäre die TSG Ehingen zumindest an Weingarten vorbei – dies würde aber nicht reichen, um sich auf den Relegationsplatz zu retten. Zwei der ebenfalls noch abstiegsgefährdeten Mannschaften muss die TSG hinter sich bringen, um auf Rang 13 zu klettern. Fallen sowohl Weingarten als auch Balingen II und Mietingen hinter Ehingen zurück, wäre die TSG schon gerettet.

Die Ehinger sehen noch alle Chancen auf einen Verbleib in der Liga – ungeachtet des ernüchternden 0:4 gegen Oberzell vor einer Woche. „Die Hoffnung ist nicht unbedingt geschrumpft“, sagt Trainer Roland Schlecker. Dass Berg nicht ganz sorglos aufspielen kann und noch etwas unter Druck steht, könne auch ein Vorteil für den Außenseiter sein. „Wenn es bei Berg nicht läuft, machen sie Fehler und werden ungeduldig.“ Dennoch: Um beim hochkarätig besetzten Tabellenzweiten etwas zu holen, dazu „brauchen wir unterm Strich aber eine gute Leistung“, so Schlecker. Ähnlich wie im Hinrundenspiel in Ehingen, das die TSG mit 2:1 für sich entschied. Die Mittel zum Erfolg damals: kompakt und defensiv gut stehen und über schnelles Umschaltspiel zu Chancen kommen. So stellt sich Schlecker die Spielweise seiner Mannschaft auch in Berg vor. Möglicherweise hat der TSV – mit den Erfahrungen aus dem Aufeinandertrefen im WFV-Pokal (4:0 für Berg) im Hinterkopf – den Aufsteiger damals auch etwas unterschätzt. Der Ehinger Trainer rechnet nicht damit, dass dies noch einmal passiert. „Berg wird uns definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Optimal war die Vorbereitung nicht, weil Daniel Topolovac (angeschlagen, wurde geschont), Julian Guther und Patrick Mrochen (beide berufsbedingt) sowie Jan Hadamitzy (krank) mit dem Training aussetzten. Schlecker rechnet aber damit, dass alle am Samstag zur Verfügung stehen. Nicht zurückgreifen kann der Trainer auf A-Junioren, die ebenfalls am Samstag ihr vermutlich meisterschaftsentscheidendes Spiel in der Jugend-Bezirksstaffel gegen Süd bestreiten. Deshalb ist auch noch offen, ob womöglich Patrick Vonnier, ebenfalls noch im A-Jugend-Alter, diesmal statt wie gewohnt in der „Ersten“ bei den Junioren im Tor steht. Ersatztorhüter Sebastian Wursthorn oder Markus Manthey aus der „Zweiten“ stünden bereit.