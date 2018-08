Fußball-Landesliga Frauen: Derby zum Auftakt am 8. September

Mit einem reizvollen Derby startet die Punktspielsaison der Fußball-Landesliga 2 der Frauen am zweiten September-Wochenende. Der VfL Munderkingen und Aufsteiger SG Altheim treffen am Samstag, 8. September, in Munderkingen aufeinander. Der Verbandsliga-Absteiger SV Granheim trifft zum Auftakt am Sonntag, 9. September, zu Hause auf den SV Eglofs. Am zweiten Spieltag steht für die Munderkingerinnen schon das nächste Nachbarschaftsduell an, sie sind am Freitag, 14. September, beim SV Uttenweiler zu Gast. Granheim hat erneut ein Heimspiel, am 16. September heißt der Gegner SpVgg Lindau. Die Partien Granheim gegen Altheim (11. November) und Granheim gegen Munderkingen (24. November) finden gegen Ende der Vorrunde statt. Die Winterpause beginnt nach dem 24. November und endet mit dem ersten Rückrundenspieltag am 16./17. März 2019. Der 22. und letzte Spieltag ist am Samstag, 8. Juni.

Landesliga 2 Frauen 1. Spieltag: Samstag, 8. September: FV 08 Rottweil – SV Uttenweiler (15.30 Uhr), VfL Munderkingen – SG Altheim (18 Uhr). Sonntag, 9. September: SV Granheim – SV Eglofs (11 Uhr), Spvgg Berneck/Zwerenberg – SV Sulmetingen, SpVgg Lindau – TSV Sondelfingen, SC Unterzeil-Reichenhofen – FV Bad Saulgau (alle 13 Uhr). 2. Spieltag: Freitag, 14. September: SV Uttenweiler – VfL Munderkingen (18 Uhr). Sonntag, 16. September: SG Altheim – SG Eglofs, SV Granheim – SpVgg Lindau, TSV Sondelfingen – Spvgg Berneck/Zwerenberg, SV Sulmetingen – SC Unterzeil-Reichenhofen (alle 11 Uhr), FV Bad Saulgau – FV 08 Rottweil (13 Uhr).