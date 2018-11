Fußball-Kreisliga B Donau: Änderungen bei Nachholspielen

Bei den Nachholspielen in den Fußball-Kreisligen B1 und B2 Donau haben sich Änderungen ergeben. Unverändert am Sonntag, 18. November, 14.30 Uhr, werden die Partien SG Ersingen – KSC Ehingen und SSV Ehingen-Süd II – SG Dettingen ausgetragen, während das Spiel FC Schmiechtal – SV Granheim am Samstag, 24. November, 14.30 Uhr, stattfindet. In der B2, in der am letzten Oktober-Wochenende der komplette Spieltag ausgefallen war, wurde die Begegnung SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II – SGM Altheim II/Andelfingen auf Samstag, 17. November, 14.30 Uhr, vorgezogen. Am Sonntag, 18. November, folgen SV Uttenweiler II – SF Bussen (12.45 Uhr), SpVgg Pflummern/Friedingen – FV Neufra II und Eintracht Seekirch – SV Unlingen (beide 14.30 Uhr); am Samstag, 24. November, sind die Spiele SV Unterstadion – TSV Riedlingen II und SSV Emerkingen – FC Marchtal (beide 14.30 Uhr).