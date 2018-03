Fußball-Bezirkspokal Donau: Drei Halbfinalplätze sind zu vergeben

An vier verschiedenen Tagen werden die Spiele des Viertelfinales im Fußball-Bezirkspokal Donau ausgetragen. Die einzige noch im Wettbewerb verbliebene Mannschaft aus dem Raum Ehingen ist der A-Kreisligist SV Oberdischingen, der am Samstag, 31. März, auf Uttenweiler trifft. Bereits am 11. März haben die SF Hundersingen bereits in Sigmaringen gewonnen (2:1) und stehen somit als erste Mannschaft im Halbfinale.

TSV Riedlingen – FV Altshausen (Gründonnerstag, 19 Uhr). - Der Spitzenreiter der Kreisliga A1 rechnet sich gegen den Bezirksliga-Siebten Altshausen sicher etwas aus.

SV Oberdischingen – SV Uttenweiler (Samstag, 15 Uhr). - Als einzige Mannschaft der Region hat der SV Oberdischingen das Vordringen in die Runde der letzten acht geschafft. Mit dem Tabellendritten der Bezirksliga hat der Kreisligist jedoch eine schwere Aufgabe vor sich. Doch im Bezirkspokal hat es schon öfters Überraschungen gegeben.

FV Neufra – FV Bad Saulgau (Montag, 15.30 Uhr). - Die Bezirksligisten FV Neufra und FV Bad Saulgau treffen aufeinander. Der Tabellenzweite aus Neufra ist Favorit gegen das Schlusslicht der Liga.