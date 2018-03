Fußball-Bezirksliga Donau: Viele Spiele abgesagt

In der Fußball-Bezirksliga Donau sind am Mittwochnachmittag sechs der vorgesehenen acht Spiele des ersten Spieltages nach der Winterpause am 3./4. März abgesagt worden. Darunter sind die Partien der TSG Rottenacker (gegen Hundersingen), der SG Altheim (in Uttenweiler) und des FV Schelklingen-Hausen (in Bad Saulgau). Dies gab Bezirksliga-Staffelleiter Jürgen Amendinger bekannt. Offen waren die Begegnungen SV Sigmaringen – FV Neufra und SV Bad Buchau – FC Mengen; da lagen bis Mittwochabend noch keine Rückmeldung der Vereine vor. Wann die Partien des 18. Spieltages nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Unklar ist, ob die Spiele in der Kreisliga A am Wochenende wie geplant über die Bühne gehen. Der für diese Klasse zuständige Staffelleiter Dietmar Traub hatte bis Mittwochabend noch kein Spiel abgesetzt.