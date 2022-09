Frühstück im Stall mit Sonnenaufgang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den frühen Morgenstunden traf sich die Gruppe der Bergemer LandFrauen mit dem gemeinsamen Ziel aus Richtung Grötzingen nach Weilersteußlingen zu laufen und dabei die Schöpfung bewusst wahrzunehmen. Während alle dem spannenden Farbspiel der aufgehenden Sonne folgten, vermochte Theologe Gerd Steinwand den Frühaufstehern ein Gefühl der Dankbarkeit zu vermitteln, genau dieses immer wiederkehrende Naturschauspiel als Geschenk zu begrüßen. Elke und Karl Kegel luden die 40 Frauen und Männer daraufhin zu sich ein, um die allmorgendliche Arbeit auf dem Haldehof selbst mitzuerleben. Eine einmalige Erfahrung. Großer Respekt erfüllte die Gruppe für die beiden Landwirte, die für uns in der Früh ihr Bestes geben, um hochwertige Lebensmittel zu erzeugen und Anerkennung für die tägliche Fürsorge, die sie für ihre Tiere leisten. Im ganz eigenen Rhythmus konnten Tier und Mensch Richtung Melkroboter gehen, die Kälberfütterung miterleben oder das frisch geborene Kälbchen im Strohnest bei seiner Mutter bewundern.

Auch einmalig war die Gelegenheit mit den Tieren am selben Tisch zu Speisen. Frisch gebackenes Kranzbrot und Brot, heimischer Honig und selbstgemachte Marmelade und natürlich Milch vom Haldehof standen in reichlicher Menge zur Verköstigung bereit. Nach diesen Eindrücken ist jeder mit einem Stück Sonne im Herzen heimgegangen und um neun Uhr konnten alle in den ganz eigenen Sonntag starten. Was bleibt ist das Grundvertrauen in die Schöpfung: Bei allem was sich ändert, bellt der Hund und kräht der Hahn und die Sonne geht auf.