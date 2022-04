Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Vorbereitung auf das traditionelle Frühjahrskonzert der Musikkapelle Kirchen führten die Musikerinnen und Musiker vom 18.-20. März ein Probenwochenende durch. Begonnen wurde am Freitag mit der allwöchentlichen Gesamtprobe. Der Samstag galt der Registerarbeit. Am Sonntag konnte Dirigent Steffen Lepple dann nach einer gemeinsamen Probe um 12 Uhr auf drei intensive Tage des Probens zurück blicken.

Das Frühjahrskonzert war zugleich ein Abschiedskonzert. Nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hat sich Dirigent Steffen Lepple an diesem Abend verabschiedet. In den letzten Wochen wurde aber nochmals gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Bei der Auswahl der Musikstücke wurde darauf Wert gelegt, ein breites Publikum anzusprechen und einen unterhaltsamen Abend zu bieten.

An diesem Konzertabend sind die Kirchener Musikerinnen und Musiker zum ersten Mal in ihrer neuen Uniform aufgetreten. Nach 36 Jahren in ihrer bisher gewohnten Uniform haben sie sich komplett neu eingekleidet und treten ab sofort in einem neuen Erscheinungsbild auf.