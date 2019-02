Frowin Seitz folgt Hans Hügle als Geschäftsführer

50 Jahre lang hat Hans Hügle aus Heufelden erfolgreich die Geschäfte des Schweinemastkontrollrings Ehingen geführt. Am Dienstag verabschiedete er sich bei der Hauptversammlung im Gasthaus Weisel aus dem Amt. Zu seinem Nachfolger bestimmten die anwesenden Mitglieder Frowin Seitz.

„Hans Hügle hat sich in 50 Jahren um den Schweinemastkontrollring Ehigen verdient gemacht“, würdigte der frühere Landwirtschaftsamtsleiter Josef Kaifler in einer Abschiedslaudatio die langjährige Tätigkeit des bisherigen Geschäftsführers. Der auf Betreiben des Oberdischinger Schweinezüchters Johann Zink 1961 gegründete Schweinemastkontrollring habe 1969 mit Hans Hügle einen ausgewiesenen Mann vom Fach zu seinem Ringberater berufen, sagte Kaifler. Der in Ottenreute bei Tettnang geborene und in Heufelden ansässig gewordene Schweinezuchtmeister habe sich durch seine Zuverlässigkeit schnell das Vertrauen der Vereinsmitglieder erworben.

Der Schweinemastkontrollring Ehingen war damals Mitglied im Landesverband Baden-Württemberg für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht. Die Ringmitglieder nur zu beraten, sei Hügle zu wenig gewesen, erinnerte Josef Kaifler an sein Bemühen um bestmögliche Vermarktung. Auf viele Händler habe Hans Hügle wie das sprichwörtliche rote Tuch gewirkt, weil es ihm durch eine weiträumige Vernetzung gelungen sei, stets die meistbietenden Schlachtstätten auszumachen. Hügle habe immer die besten Anbieter gefunden und mit den Metzgern die Preise ausgehandelt.

Wirtschaftliche Tätigkeit aber war mit den Vorgaben des Landesverbands an einen Ringberater nicht vereinbar. Vor die Wahl gestellt, entschied sich der Ehinger Verein zum Austritt aus dem Verband. Damit habe er sich 25 000 Mark jährlichen Verbandsbeitrag erspart, erinnerte Käufler an einen positiven Effekt des Austritts. Der andere bestand darin, dass sich Hans Hügle von nun an darauf konzentrieren konnte, zum Vorteil der Vereinsmitglieder eine optimale Vermarktung zu erreichen. Mit einer eigenen Schlachttierversicherung habe sich der Ehinger Kontrollring abgesichert und als Betriebsmittelgemeinschaft Mineralstoffe preisgünstig eingekauft.

„Es gab auch den Hügle der Geselligkeit“, spielte Josef Kaifler auf die von diesem organisierten traditionellen Jahresausflüge für die Mitglieder und ihre Ehefrauen an. Als Familienmensch wandere er gerne, sei Ski gefahren und habe im Kirchenchor gesungen. Im Kreisseniorenblasorchester spielt Hügle Klarinette.

Der Schweinemastkontrollring Ehingen zählt zur Zeit 39 Mitglieder, hatte Hans Hügle in seinem letzten und wie immer handschriftlich verfassten Jahresbericht vermerkt. Vor zehn Jahren seien es noch 74 Mitglieder gewesen. Im vergangenen Jahr hatte der Geschäftsführer für acht Betriebe 126 Tonnen Mineralstoffe bestellt. Das waren 15 Tonnen weniger als ein Jahr zuvor. In drei Vorstandssitzungen wurden die anstehenden Aufgaben besprochen. Am 50. und letzten von Hügle organisierten Vereinsausflug nach Aigeltingen bei Stockach und Engen im Hegau nahmen 31 Mitglieder teil. Die Kasse weist einen zufriedenstellenden Stand auf. Die Kassenprüfer Otto Hartmann aus Altheim bei Allmendingen und Karl Held aus Donaurieden bescheinigten Hügle wie stets zuvor einwandfreie Kassenführung.

In der preisgünstigen Beschaffung von Futtermitteln sieht Hans Hügles Nachfolger Frowin Seitz einen bleibenden Vorteil der Mitgliedschaft im Kontrollring. Kirchbierlingen gibt der in Weisel geborene Bankfachwirt als Wohnsitz an. Mit dem allgemeinen Rückgang der Schweinehaltung in der Region erklärt er den Austritt von zwei Mitgliedern im vergangenen Jahr. Er werde sich im kommenden Jahr wieder zur Wahl stellen, ließ der Vereinsvorsitzende und Gastwirt Alfred Seitz erkennen.

Der zu Hans Hügles Verabschiedung geladene Kreisbauernverbandspräsident Ernst Buck berichtete von seinen in Dänemark gewonnenen Erkenntnissen zur dort üblichen Praxis der Ferkelkastrierung. Seit 1. Januar 2018 dürfen dänische Schweinehalter die Ferkelkastration unter örtlicher Betäubung selbst machen. Die Betäubung wird zuvor von einem Tierarzt vorgenommen. Für die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands ist das ein Signal, dass der „vierte Weg“ auch in Deutschland kommen muss. „Der Alb-Donau-Kreis soll blühen“, sagte Ernst Buck und warb für einen „Sommer mit viel Summen“. Im Ulmer Stadthaus bietet er am 29. April eine Veranstaltung zum Thema „Frag deinen Bauern“ an.