Frontal gegen Mauer geprallt

Ein 20-Jähriger hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in Ehingen schwer verletzt. Der junge Fahrer war von Ehingen in Richtung Schlechtenfeld unterwegs. Am Ortseingang Schlechtenfeld war er auf der glatten Straße zu schnell.

Sein Mazda geriet ins Schlingern und prallte in der Ortsstraße gegen eine Mauer. Ein Notarzt und Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Sie brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an der Mauer schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Der Sachschaden am Auto dürfte etwa 3000 Euro betragen. Ein Abschlepper barg den Mazda. Da an diesem Öl auslief, kam die Feuerwehr, die den Betriebsstoff abband.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrweise vor allem im Winter stets an die Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden muss. Nebel, Dunkelheit, Regen, Schnee oder Eis lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten daher selbstverständlich sein, damit alle sicher ankommen.