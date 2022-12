Friedenslicht aus Betlehem kommt nach Ehingen

Die Pfadfinder Ehingen vom Stamm Carpe Diem feiern am Samstag, 17. Dezember, um 17 Uhr die Aussendung des Friedenslichtes mit einem kleinen Gottesdienst beim Stoffelbergkäppele.

Die Flamme wurde in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und von Vertretern der anerkannten Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände in Wien abgeholt. Nach Ehingen kommt es am 17. Dezember. Bereits seit 1994 beteiligen sich deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder an der Aktion, die auf eine Initiative des ORF Linz zurückgeht, der bis heute das Licht in Betlehem abholt. Als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl soll das Licht an alle „Menschen guten Willens“ weitergegeben werden. Wer das Licht empfängt, kann damit selbst die Kerzen von Freunden und Bekannten entzünden, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens erfahrbar wird, auf den die Menschen in der Weihnachtszeit besonders hoffen, heißt es in einem Schreiben der Pfadfinder.

Wer das Friedenslicht auch mit nach Hause nehmen möchte, kann vor dem Gottesdienst eine Friedenslichtkerze für zwei Euro erwerben. Mit dem Kauf wird die Jugendarbeit der Pfadfinder in Ehingen unterstützt. Ab dem Gottesdienst am Heiligen Abend brennt dann in den Pfarrkirchen die Friedenslichtkerze und dann können Interessierte es sich auch von dort nach Hause holen.